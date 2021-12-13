21:55, Сегодня

Вопиющее нарушение всех правил - экс-посол о жене Гогилашвили на госслужбе Экс-посол объяснил, почему жена скандального экс-заместителя главы МВД Александра Гогалишвили не должна работать в государственных структурах

Жена экс-заместителя главы МВД Александра Гогилашвили, попавшего в скандал с полицией на блокпосту возле Краматорска, одновременно работает помощником президента и в частной компании. Об этом сказал в эфире программы "Дежурные по стране" на телеканале "Украина 24" дипломат Валерий Чалый.

"Когда посмотрели декларацию замминистра, мы увидели, что его жена там тоже в декларации, и работает помощником президента. И СМИ писали, что она была на закрытой встрече по "Вагнергейту" и одновременно она работает не на государственной службе, а получает средства в частной компании. Это вопиющее нарушение всех правил оформления на госслужбу. Значит, она не оформлена и какой тогда у нее допуск?", - говорит он.

Читайте также: Откровенное "быкование" - Шкиряк жестко высказался о скандале с Гогилашвили

По его словам, все назначения на должности контролируются офисом президента или лично главой государства Владимиром Зеленским.

"Есть процедура назначения замминистра. Если это его вертикаль (президента Украины,-ред) - президент принимает в этом участие, если же Министерство внутренних дел - это вмешательство не по должностным обязанностям. Это правонарушение. Проблема в том, у нас система власти парламентско-президентская, а де-факто - как президентская. И выходит так, что сейчас Владимир Зеленский даже смотрит, кто назначен заместителем. Вот эта система не сработает, у нас тогда будут проблемы. Сейчас все назначения происходят в ручном режиме. Пока мы не наладим в соответствии с законами – будут такие проколы".

Напомним, заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили попал в громкий скандал с полицией на блокпосте возле Краматорска Донецкой области. Авто Гогилашвили остановили правоохранители и попросили показать документы. Это настолько возмутило Гогилашвили, что он сначала обложил коллег отборной бранью, а затем начал угрожать.

Позже появилось видео, где Гогилашвили неподобающим образом вел себя с патрульными полицейскими в Киеве.

Также были обнародованы некоторые факты о Гогилашвили - в частности, он является мужем личной помощницы Владимира Зеленского, обладает действительным российским загранпаспортом, а также был помощником депутата Госдумы РФ Николая Валуева.

В результате скандала Кабинет министров принял решение уволить Александра Гогилашвили с должности замминистра внутренних дел по собственному желанию.