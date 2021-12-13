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Откровенное "быкование" - Шкиряк жестко высказался о скандале с Гогилашвили Нынешняя правоохранительная система пытается максимально скрывать свои позорные поступки, отметил Шкиряк

Экс-советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк в эфире программы "Дежурные по стране" на телеканале "Украина 24" раскритиковал экс-замглавы МВД Александра Гогилашвили, который попал в скандал с полицией на блокпосту возле Краматорска.

"В страшном сне нельзя было бы представить, чтобы за время каденции министра внутренних дел Арсена Авакова хоть один позорный случай с участием любого чиновника был скрыт или не получил огласки. Вы ни одного такого случая не вспомните... После того, как ушел сильный министр, к большому сожалению, началось "быкование" - откровенное, наглое. К сожалению, нынешняя правоохранительная система делает все для того, чтобы "крышевать" своих и максимально скрывать те позорные поступки, которые рано или поздно выходят на поверхность", - подчеркнул Шкиряк.

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Комментируя возможное российское гражданство Гогилашвили, он рассказал, что экс-замминистра должен был проходить спецпроверку СБУ:

"Относительно спецпроверки - безусловно, любой человек, назначаемый на должность категории "А", проходит спецпроверку Службы безопасности Украины. Она должна делаться тщательно, и безусловно, там должны быть выяснены те факты, которые либо соответствуют, либо не соответствуют действительности".

Шкиряк также отметил, что "общество отреагировало и средства массовой информации отреагировали очень активно".

"Это также я считаю большим достижением за последние наши годы, что скрыть сегодня в том интегрированном информационном пространстве, в котором мы находимся, практически ничего невозможно", - сказал он.

Экс-советник главы МВД добавил, что в свое время также проходил спецпроверку, которая длилась больше месяца.

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Напомним, заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили попал в громкий скандал с полицией на блокпосте возле Краматорска Донецкой области. Авто Гогилашвили остановили правоохранители и попросили показать документы. Это настолько возмутило Гогилашвили, что он сначала обложил коллег отборной бранью, а затем начал угрожать.

Позже появилось видео, где Гогилашвили неподобающим образом вел себя с патрульными полицейскими в Киеве.

Также были обнародованы некоторые факты о Гогилашвили - в частности, он является мужем личной помощницы Владимира Зеленского, обладает действительным российским загранпаспортом, а также был помощником депутата Госдумы РФ Николая Валуева.

В результате скандала Кабинет министров принял решение уволить Александра Гогилашвили с должности замминистра внутренних дел по собственному желанию.

Экс-советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что полицейские на блокпосту в Краматорске имели право применить оружие против Александра Гогилашвили.

"На блокпосте есть кроме дерзкого поведения, кроме дисциплинарных взысканий, например увольнения, там еще есть нарушение целого ряда статей уголовного законодательства. Хватание за оружие полицейского, дергание полицейского - я бы расценил это как нападение на полицейского, как попытку завладения его оружием", - отметил он.