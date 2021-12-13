21:08, Сегодня

Скандал с Гогилашвили: дипломат объяснил, при чем тут США Уже не в первый раз мы видим такие зашквары

Автомобиль, которым пользовался уволенный экс-замглавы МВД Александр Гогилашвили, принадлежит американцам и предоставлялся украинской стороне для других целей. Об этом сказал в эфире программы "Дежурные по стране" на телеканале "Украина 24" дипломат Валерий Чалый.

"То есть здесь уже будет их внутреннее расследование, что и как. Но американцев сейчас больше интересует наша наделка в том плане, как работают наши институции. Ведь мы должны правильно использовать помощь американцев в размере 700 миллионов долларов. Эти деньги, в том числе, Реформа полиции есть, полицейский выполнил свою функцию.Этому господину (Александру Гогилашвили,-ред) еще повезло, что полицейский не применил оружие, он имел полное право открыть предупредительный огонь, а затем и стрелять в него. Эта ситуация свидетельствует об очень плохом сигнале: у нас нет четкой координации силовых ведомств в условиях войны", - говорит он.

Чалый рассказал, как власть должна отреагировать на эту ситуацию:

"Уже не в первый раз мы видим такие зашквары. Я работал с тремя президентами и был замминистра и скажу свои выводы. Во первых: среднее звено СБУ работает, значит, проверка была. Почему на аргументы этой проверки не обратили внимание во время назначения - вопрос к тем, кто его назначал. Во вторых: большой вопрос есть к сегодняшней системе. Я думаю, что выводом из этого эпизода и многих других должны быть следующие действия: специальная масштабная проверка по всем силовым структурам, которые принимают участие в обеспечении обороны Украины. Нужно проверить, имеют ли все работники оформление на государственную службу. И нужно еще проверить на наличие российского гражданства, связей, возможности вербовки, уязвимости к агентурным действиям и так далее", – говорит Чалый.

Дипломат также отметил, что власти проводят неправильную кадровую политику, давая должности своим друзьям и знакомым.

"Но у меня, как у заместителя министра, такой ситуации никогда бы не было. Потому что меня в системе все знают, я пришел из самого низкого звена. А этого господа откуда будут знать? Он же подчистил всю свою биографию. Его даже не видно, откуда он взялся. Это проблема сегодняшней власти, потому что зашло много новых людей. Это системные проблемы. Отреагировали - хорошо, но нужно провести серьезный анализ кадровой политики и уязвимость к утечке информации, уязвимости и тому подобное".

Напомним, заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили попал в громкий скандал с полицией на блокпосте возле Краматорска Донецкой области. Авто Гогилашвили остановили правоохранители и попросили показать документы. Это настолько возмутило Гогилашвили, что он сначала обложил коллег отборной бранью, а затем начал угрожать.

Позже появилось видео, где Гогилашвили неподобающим образом вел себя с патрульными полицейскими в Киеве.

Также были обнародованы некоторые факты о Гогилашвили - в частности, он является мужем личной помощницы Владимира Зеленского, обладает действительным российским загранпаспортом, а также был помощником депутата Госдумы РФ Николая Валуева.

В результате скандала Кабинет министров принял решение уволить Александра Гогилашвили с должности замминистра внутренних дел по собственному желанию.

Журналист Юрий Бутусов в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что скандалу с экс-заместителем главы МВД Александром Гогилашвили, который угрожал полицейским на блокпосту, должны дать оценку ГБР и СБУ.

"Конечно (увольнения - ред.), недостаточно, потому что надо дать надлежащую оценку произошедшему. На видео было видно на самом деле преступление, то есть нападение на полицейского при исполнении служебных обязанностей, и этому должны дать квалификацию правоохранительные органы. Поэтому конечно, просто увольнение - это абсолютно не решение того, что там произошло. Должна быть дана правовая квалификация потому, что произошло на видео. Это должны сделать правоохранительные органы".