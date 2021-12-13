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Скандал с Гогилашвили - Шкиряк привел пример, как действует полиция на блокпостах Поведение Гогилашвили не имеет никаких оправданий, считает Шкиряк

Экс-советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк в эфире программы "Дежурные по стране" на телеканале "Украина 24" прокомментировал скандал с экс-замглавы МВД Александром Гогилашвили и рассказал, как его самого останавливали правоохранители на Донбассе.

"Это и для нас также стало сюрпризом. Такое поведение не просто не имеет никаких оправданий, это настолько недопустимо, насколько вообще можно говорить. Я вспоминаю одну историю, которая случилась со мной, это был 2014 год, начало войны. И министр внутренних дел Арсен Аваков отправил меня в срочную командировку в зону АТО. Случилось так, что на одном из КПП мы и правда не заметили, как нам на то время еще милиционер показал знак остановиться, и пролетели. Буквально через несколько км, на следующем КПП, нас остановили, причем довольно жестко. Вывели из машины, поставили руки за голову и так далее. Как выяснилось потом, оттуда (с первого КПП - ред.) пришел сигнал", - рассказал он.

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Шкиряк поделился своей реакцией на эту историю.

"Знаете, что я им сказал? Я их поблагодарил за их службу и за настолько ответственную позицию независимо от того, что мы ехали на машине с номерами Министерства внутренних дел. Но они выполнили свою задачу и свою работу. Конечно, каждый раз, отправляясь туда, — а я за три года туда наездился, - я всегда заезжал в супермаркет, брал сигареты, брал для ребят вкусности, и на каждом блокпосте, где меня так же останавливали и проверяли... Безусловно, меня узнавали, но это война, и иначе быть не может", - сказал он.

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Напомним, заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили попал в громкий скандал с полицией на блокпосте возле Краматорска Донецкой области. Авто Гогилашвили остановили правоохранители и попросили показать документы. Это настолько возмутило Гогилашвили, что он сначала обложил коллег отборной бранью, а затем начал угрожать.

Позже появилось видео, где Гогилашвили неподобающим образом вел себя с патрульными полицейскими в Киеве.

Также были обнародованы некоторые факты о Гогилашвили - в частности, он является мужем личной помощницы Владимира Зеленского, обладает действительным российским загранпаспортом, а также был помощником депутата Госдумы РФ Николая Валуева.

В результате скандала Кабинет министров принял решение уволить Александра Гогилашвили с должности замминистра внутренних дел по собственному желанию.

Экс-советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что полицейские на блокпосту в Краматорске имели право применить оружие против Александра Гогилашвили.

"На блокпосте есть кроме дерзкого поведения, кроме дисциплинарных взысканий, например увольнения, там еще есть нарушение целого ряда статей уголовного законодательства. Хватание за оружие полицейского, дергание полицейского - я бы расценил это как нападение на полицейского, как попытку завладения его оружием", - отметил он.