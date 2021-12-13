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Простого увольнения недостаточно - Бутусов о скандале с Гогилашвили По словам журналиста, на видео с экс-заместителем главы МВД есть признаки преступления

Скандалу с экс-заместителем главы МВД Александром Гогилашвили, который угрожал полицейским на блокпосту, должны дать оценку ГБР и СБУ.

Об этом в эфире программы "Дежурные по стране" на телеканале "Украина 24" заявил журналист Юрий Бутусов. По его словам, Гогилашвили не должен отделаться только увольнением с должности:

"Конечно (увольнения - ред.), недостаточно, потому что надо дать надлежащую оценку произошедшему. На видео было видно на самом деле преступление, то есть нападение на полицейского при исполнении служебных обязанностей, и этому должны дать квалификацию правоохранительные органы. Поэтому конечно, просто увольнение - это абсолютно не решение того, что там произошло. Должна быть дана правовая квалификация потому, что произошло на видео. Это должны сделать правоохранительные органы".

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Журналист также отметил, что должна быть проверена информация СМИ по поводу российского гражданства Гогилашвили:

"Теперь, после того, как появилась дополнительная информация, также должна быть дана оценка другим фактам, обнародованным в отношении, например, прохождения спецпроверки, которую должна проводить Служба безопасности при назначении на самые высокие государственные должности. Этому также должна быть дана оценка. Как она проводилась? Это в отношении российского гражданства, например. Должна быть дана оценка и получению дипломов, которые очень странным образом были получены прямо перед назначением. Поэтому все это требует справедливой реакции государства... Это Государственное бюро расследований должно дать оценку событиям на блокпосте, Служба безопасности Украины должно дать оценку фактам возможным. Возможно, там все законно было, мы не знаем. Возможно, это было учтено Службой безопасности, все эти пресс-конференции, фотографии".

Также Бутусов отметил, что Министерство обороны или Министерство внутренних дел обязательно должны прокомментировать, "на каком основании заместитель министра пользуется таким количеством вооруженных охранников, чем это регламентировано, что это за люди, кто приказал выдать бронированный автотранспорт?"

"Ведь у нас, я хочу сказать, большинство министров не имеют даже в силовых структурах такой охраны и такого спецтранспорта. А здесь пользуется замминистра. Это тоже должно быть чем-то регламентировано и должна быть какая-то правовая оценка законности использования такой охраны. Потому как мы видим на двух видео, когда происходит столкновение, господин Гогилашвили и в Киеве, и вблизи Краматорска Донецкой области, когда он вступает в конфликт с полицейскими, находится в окружении каких-то вооруженных людей. Из какого ведомства эти люди, на каких основаниях они действуют? Откуда у них оружие и бронированный автомобиль?" – заявил он.

Напомним, заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили попал в громкий скандал с полицией на блокпосту возле Краматорска Донецкой области. Авто Гогилашвили остановили правоохранители и попросили показать документы. Это настолько возмутило Гогилашвили, что он сначала обложил коллег отборной бранью, а затем начал угрожать.

В результате скандала Кабинет министров принял решение уволить Александра Гогилашвили с должности замминистра внутренних дел по собственному желанию.

Экс-советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что полицейские на блокпосте в Краматорске имели право применить оружие против Александра Гогилашвили.

"На блокпосте есть кроме дерзкого поведения, кроме дисциплинарных взысканий, например увольнения, там еще есть нарушение целого ряда статей уголовного законодательства. Хватание за оружие полицейского, дергание полицейского - я бы расценил это как нападение на полицейского, как попытку завладения его оружием", - отметил он.

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Александр Гогилашвили был в МВД с 2019 года, сразу в должности замминистра. Он курировал борьбу с наркотиками и реабилитацию наркозависимых.

Жена Гогилашвили Мария Левченко ранее была личной помощницей президента Владимира Зеленского.

В 2020 году Гогилашвили наградили орденом "За заслуги" третьей степени.

За год до этого он засветился на фото с депутатом Госдумы России Николаем Валуевым. Снимки обнародовали в российской соцсети "Одноклассники". По данным российских СМИ, он являлся помощником экс-боксера, заведовал его бесплатными школами бокса в Ленинградской области.