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Скандал с Гогилашвили: экс-замгенпрокурора объяснил, в чем еще дело "Это категория людей, которых можно назвать одним словом – "Дебилошвили"

В скандале с экс-замминистра внутренних дел Александром Гогилашвили, которого уволили после инцидента в районе проведения ООС, все сделали вывод. Об этом сказал в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" экс-заместитель генерального прокурора Украины Анатолий Матиос.

"Нельзя обсуждать то, что составляет ноль и ничтожно по своей природе по сути как явление. Персонаж, которого мы видим на экранах, - это категория людей, которых можно назвать одним словом - "Дебилошвили", - сказал он.

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"Такие ляпы, когда преданность или идее, или человеку, или каким-то причудливым другим зависимостям тех, кто представляет государство и олицетворяет такие "дебилошвильские" мотивы в отношении тех, кто выполняет свои служебные обязанности, абсолютно никудышны и недостойны обсуждения. Все сделали вывод. Если бы не было общественного возмущения, то, наверное, было бы еще долгое расследование, которое хотел инициировать министр внутренних дел, который не мог принять решение, потому что надо было вчера вмешаться президенту. Не президенту Зеленскому как человеку, а как институту президента», – рассказал Матиос.

По его мнению, вопрос сейчас даже не в том, почему общество возмутилось:

"Люди моментально отреагировали, потому что это уже заходит вне "красных" линий любого восприятия, любых ошибок. Это не ошибка, а ситуация, которая происходит 2,5 года подряд. Но вопрос сейчас даже не в том, почему мы сейчас это обсуждаем и почему общество возмутилось. Я считаю, что обсуждать людей, которые меняют повестку дня, которая является насущной в нашей проблеме, чрезвычайно ужасно. Почему? По этому скандалу о "Дебилошвили" все забыли, что у нас ничего другого не происходит".

Также он заявил, что государственные учреждения должны выполнять свою работу, которая называется "тирания закона":

"Если тот, кто проходит спецпроверку всеми возможными органами перед назначением, не подпадает под те или иные критерии, он не может быть назначен... Я думаю, что с каждым месяцем много таких "подснежников" вынырнет из среды ныне действующей власти. Я очень хорошо знаю, что всегда, когда проходят выборы, то любые политические партии... мониторят весь бекграунд, все биографии подаваемых в органы исполнительной власти, которые получили доступ к государственной тайне. Это народные депутаты. Среди списка всех сидящих в Верховной Раде или делегированных в правительство таких Гогилашвили с перспективами "Дебилошвили" есть еще достаточно много".

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Напомним, в результате скандала Кабинет министров принял решение уволить Александра Гогилашвили с должности замминистра внутренних дел по собственному желанию после инцидента в районе проведения ООС. Соответствующее решение от 13 декабря появилось на сайте правительства.

"Уволить Гогилашвили Александра Генриховича с должности заместителя Министра внутренних дел Украины по собственному желанию", – указано в распоряжении.

В то же время Александр Гогилашвили на своей странице в Facebook отметил, что написал заявление на увольнение:

"Я написал заявление на увольнение. Спасибо всем за работу, профессионалам, которые честно и преданно делают свое дело. Спасибо сотрудникам Департамента по борьбе с наркопреступностью Национальной полиции Украины и всем тем, с кем работал в это время в Министерстве.

Да, я виноват. Это показательный пример для всех, как не надо себя вести. Мне стыдно за свою эмоциональность и несдержанность, но мне не стыдно за работу, которую мы проделали за более 2 лет".

Ранее сообщалось, что Александр Гогилашвили попал в громкий скандал с полицией на блокпосту возле Краматорска Донецкой области. Авто Гогилашвили остановили правоохранители и попросили показать документы. Это настолько возмутило Гогилашвили, что он сначала обложил коллег отборной бранью, а затем начал угрожать.

Александр Гогилашвили был в МВД с 2019 года, сразу в должности замминистра. Он курировал борьбу с наркотиками и реабилитацию наркозависимых.

Жена Гогилашвили Мария Левченко ранее была личной помощницей президента Владимира Зеленского.

В 2020 году Гогилашвили наградили орденом "За заслуги" третьей степени.

За год до этого он засветился на фото с депутатом Госдумы России Николаем Валуевым. Снимки обнародовали в российской соцсети "Одноклассники". По данным российских СМИ, он являлся помощником экс-боксера, заведовал его бесплатными школами бокса в Ленинградской области.