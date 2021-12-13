17:25, Сегодня

Могли застрелить: нардеп удивил оценкой скандала с Гогилашвили Народный депутат рассказал, как могли поступить полицейские во время скандала с Александром Гогилашвили

Патрульный полицейский, на которого нападал замглавы МВД Александр Гогилашвили на блокпосте возле Краматорска Донецкой области, имел полное право стрелять в чиновника. Об этом сказал в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" народный депутат, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности Артем Дмитрук.

"Кадры, на которых он берет и дергает патрульного полицейского - за это должно быть отдельное наказание за нападение на полицейского. Патрульный мог легко взять и стрелять в этого так называемого замминистра", - говорит депутат.

Читайте также: Скандал с Гогилашвили: нардеп рассказала о работе экс-замминистра

"У него (у Александра Гогилашвили,- ред.) есть так называемый спецталон. А это значит, что вся эта ситуация с визитками, спецталонами, по которым можно ездить, проезжать на красный свет, показывать полицейскому и ехать дальше - это существует, хотя нам говорят, что этого нет. Если этот спецталон был у замминистра, значит их выдают в министерстве, а подписывает их, скорее всего, министр внутренних дел. Если этот замминистра ехал по какому-то заданию, выполнял служебное задание, он мог поехать на спецмашине, с патрульными полицейскими и так далее. У нас есть большой вопрос: что он там делал, куда ехал, какие функции выполнял? Ведь он ехал со спецохраной и на бронированном автомобиле, который принадлежит какому-то ведомству", - сказал он.

Дмитрук также отметил, что депутаты Верховной Рады готовы защитить полицейских, с которыми поскандалил Гогилашвили, если на них будут оказывать давление или угрожать.

По словам Дмитрука, правоохранительный комитет готовит обращение на министра внутренних дел для того, чтобы было расследование.

"Хорошо, что сегодня министр проявил свой профессионализм и уволил этого человека. Но дальше мы должны разбираться, выяснять и привлекать к ответственности", - считает нардеп.

Ранее сообщалось, что Александр Гогилашвили попал в громкий скандал с полицией на блокпосте возле Краматорска Донецкой области. Выяснилось, что авто Гогилашвили остановили правоохранители и попросили показать документы. Возмущенный чиновник затеял с правоохранителями перепалку, используя нецензурную брань.

Позже появилось видео, где Гогилашвили неподобающим образом вел себя с патрульными полицейскими в Киеве.

Ряд народных депутатов обнародовал факты о Гогилашвили — в частности, он является мужем личной помощницы Владимира Зеленского, имеет действительный российский загранпаспорт, а также был помощником депутата Госдумы РФ Николая Валуева.

Чиновника уволили после инцидента в районе проведения ООС. Соответствующее решение от 13 декабря появилось на сайте правительства.

"Уволить Гогилашвили Александра Генриховича с должности заместителя Министра внутренних дел Украины по собственному желанию", – сказано в распоряжении.