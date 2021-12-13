17:23, Сегодня

"Был с Зеленским на шашлыках": политолог высмеял назначение Гогилашвили Эксперт напомнил, что это далеко не первый скандал с представителями действующей власти

Назначение Александра Гогилашвили заместителем министра внутренних дел стало ярким примером кумовства в нынешней украинской власти.

Об этом в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" рассказал политолог Алексей Голобуцкий, комментируя скандал с Гогилашвили и его увольнение из МВД.

"Читаешь его биографию, сравниваешь эту команду с выигравшими в лотерею людьми - они не заслужили, они не наработали, просто повезло. Ему повезло, что он живет с помощницей Зеленского. Это яркий вариант кумовства, непотизма. Судя по тому, что его выбросили, говорит, что, в отличие от Трухина, например, он не включен в какую-то систему схемообразования нынешней власти. То есть он не настолько важен. Просто назначили, потому что он был несколько раз с Зеленским возможно на шашлыках или еще где-то", - заявил политолог.

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Голобуцкий напомнил, что это далеко не первый скандал с представителями действующей власти, и привел в пример нардепа из "Слуги народа" Николая Тищенко:

"Эти скандалы никуда не деваются, у нас множество есть. Тищенко нормально себя чувствует, сейчас по инсайдерской информации собирает голоса для закона о столице, чтобы стать за это главой Киевской государственной горадминистрации. Мало с ним было скандалов, начиная с "Велюра"? Но все нормально".

Напомним, заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили попал в громкий скандал с полицией на блокпосту возле Краматорска Донецкой области. Авто Гогилашвили остановили правоохранители и попросили показать документы. Это настолько возмутило Гогилашвили, что он сначала обложил коллег отборной бранью, а затем начал угрожать.

В результате скандала Кабинет министров принял решение уволить Александра Гогилашвили с должности замминистра внутренних дел по собственному желанию.

Экс-советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что полицейские на блокпосту в Краматорске имели право применить оружие против Александра Гогилашвили.

"На блокпосту есть кроме дерзкого поведения, кроме дисциплинарных взысканий, например увольнения, там еще есть нарушение целого ряда статей уголовного законодательства. Хватание за оружие полицейского, дергание полицейского - я бы расценил это как нападение на полицейского, как попытку завладения его оружием", - отметил он.

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Александр Гогилашвили был в МВД с 2019 года, сразу в должности замминистра. Он курировал борьбу с наркотиками и реабилитацию наркозависимых.

Жена Гогилашвили Мария Левченко ранее была личной помощницей президента Владимира Зеленского.

В 2020 году Гогилашвили наградили орденом "За заслуги" третьей степени.

За год до этого он засветился на фото с депутатом Госдумы России Николаем Валуевым. Снимки обнародовали в российской соцсети "Одноклассники". По данным российских СМИ, он являлся помощником экс-боксера, заведовал его бесплатными школами бокса в Ленинградской области.