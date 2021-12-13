16:53, Сегодня

Инцидент с Гогилашвили: политик сказал, при чем здесь дело по "вагнеровцам" "Здесь симбиоз "новых" и "старых" лиц"

Инцидент с экс-замминистра внутренних дел Александром Гогилашвили, которого уволили после инцидента в районе проведения ООС, демонстрирует, насколько все плохо в правоохранительных органах, а также дает определенный "свет в конце тоннеля". Об этом в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" сказал украинский политик Юрий Левченко.

"Нужно отметить тех ребят на блокпосту, которые повели себя достойно, не побоялись этому негодяю, отбросу ответить, действовать по уставу и выставить потом это видео в интернет... Этот должен однозначно нести наказание, потому что здесь правда на стороне тех ребят на блокпосту, а не на его стороне", – сказал политик.

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По его словам, ситуация открывает очень много интересных моментов:

"Здесь симбиоз "новых" и "старых" лиц... Гогилашвили назначен в сентябре 2019 года, когда министром внутренних дел был Аваков. И возникает вопрос: а за какие заслуги его назначили? Он вообще высшее образование получил в 2019 году. Должна быть спецпроверка и она точно была, а также Аваков точно знал, что у него есть российское гражданство. Кстати, не только Аваков, но и Баканов (глава СБУ – прим. ред.), СБУ, также делавшая по нему спецпроверку, знала, что у него есть российское гражданство".

Также он заявил, что ситуация может быть связана с делом по "вагнеровцам":

"Они назначили человека, по сути, без высшего образования, соответствующего опыта на такой высокий пост... Почему? Лишь потому, что он - муж Марии Левченко... Я убежден в том, что единственная причина, почему он получил эту должность, - это жена. И я 100% уверен в том, что жена знала, что у него есть это гражданство, нет соответствующего образования, опыта и она его рекомендовала на назначение. Здесь она несет ответственность, они все несут ответственность, а также высшее руководство государства. А ведь мы знаем, что Мария Левченко присутствовала незаконно во время дискуссии по делу "вагнеровцев"? Есть факт, что она как секретарь присутствовала. Так вот, интересно: допустим, она без какого-нибудь злого умысла, но могла своему мужу где-то за ужином рассказать всю эту историю. А он, имея своих кураторов, друзей, знакомых… в России… Кстати, он там судим – в 1998 году есть приговор суда по отношению к нему, – что значит, что он тоже может быть "под колпаком" их спецслужб. Он мог спокойно все это передать туда. Возможно, здесь тоже есть вопрос в том, как вылезла эта вся информация и почему эта операция сорвалась".

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Напомним, в результате скандала Кабинет министров принял решение уволить Александра Гогилашвили с должности замминистра внутренних дел по собственному желанию после инцидента в районе проведения ООС. Соответствующее решение от 13 декабря появилось на сайте правительства.

"Уволить Гогилашвили Александра Генриховича с должности заместителя Министра внутренних дел Украины по собственному желанию", – указано в распоряжении.

В то же время Александр Гогилашвили на своей странице в Facebook отметил, что написал заявление на увольнение:

"Я написал заявление на увольнение. Спасибо всем за работу, профессионалам, которые честно и преданно делают свое дело. Спасибо сотрудникам Департамента по борьбе с наркопреступностью Национальной полиции Украины и всем тем, с кем работал в это время в Министерстве.

Да, я виноват. Это показательный пример для всех, как не надо себя вести. Мне стыдно за свою эмоциональность и несдержанность, но мне не стыдно за работу, которую мы проделали за более 2 лет".

Ранее сообщалось, что Александр Гогилашвили попал в громкий скандал с полицией на блокпосту возле Краматорска Донецкой области. Авто Гогилашвили остановили правоохранители и попросили показать документы. Это настолько возмутило Гогилашвили, что он сначала обложил коллег отборной бранью, а затем начал угрожать.

Александр Гогилашвили был в МВД с 2019 года, сразу в должности замминистра. Он курировал борьбу с наркотиками и реабилитацию наркозависимых.

Жена Гогилашвили Мария Левченко ранее была личной помощницей президента Владимира Зеленского.

В 2020 году Гогилашвили наградили орденом "За заслуги" третьей степени.

За год до этого он засветился на фото с депутатом Госдумы России Николаем Валуевым. Снимки обнародовали в российской соцсети "Одноклассники". По данным российских СМИ, он являлся помощником экс-боксера, заведовал его бесплатными школами бокса в Ленинградской области.