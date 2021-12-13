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Гогилашвили должен быть благодарен полицейским – экс-советник Авакова объяснил, за что Владимир Мартыненко также объяснил, имел ли Гогилашвили основания ездить с охраной

Полицейские на блокпосту в Краматорске Донецкой области имели право применить оружие против заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили, только их выдержка позволила избежать стрельбы.

Об этом в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" рассказал юрист, экс-советник министра внутренних дел Арсена Авакова Владимир Мартыненко.

"Хотел бы еще обратить внимание... На блокпосту есть кроме дерзкого поведения, кроме дисциплинарных взысканий, например увольнения, там еще есть нарушение целого ряда статей уголовного законодательства. Хватание за оружие полицейского, дергание полицейского - я бы расценил это как нападение на полицейского, как попытку завладения его оружием. Закон о Национальной полиции предусматривает здесь четкую возможность даже применять оружие к такому лицу. Поэтому Гогилашвили должен быть благодарен выдержке и стойкости этих полицейских, их подходу к разрешению конфликта, неприменению радикальных действий, которые позволяет совершать закон", - подчеркнул Мартыненко.

По его словам, "когда такие вещи позволяет себе чиновник такого ранга – это просто недопустимо".

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Экс-советник главы МВД прокомментировал информацию СМИ о возможном наличии у Гогилашвили гражданства России:

"У меня вопрос к тем, кто проводил проверку его назначения. Потому что перед назначением происходит проверка, и много разных структур, в том числе Служба безопасности, проверяет это лицо на предмет в том числе гражданства другой страны. В данном случае это информация о том, что он является гражданином Российской Федерации. Такая информация уже озвучена, она пока не является официальной, но тем не менее там, где она озвучивается, есть ссылки на сайты государственных органов Российской Федерации, где подтверждаются данные... Я бы здесь дождался выводов от этих государственных органов и по этим выводам провел служебную проверку".

На вопрос, должен ли заместитель министра ездить с охраной на бронированном автомобиле, Мартыненко ответил:

"Все эти вещи, все эти атрибуты, которые вы назвали, не предназначены для должности заместителя министра внутренних дел. Возможно, в других ведомствах, как Министерство обороны, такая ситуация могла иметь место, а Министерство внутренних дел – это гражданский орган, в структуре которого есть военные формирования... Но заместитель министра точно не имеет полномочий и не должен быть столь охраняемым лицом, ездить с таким количеством охраны, сопровождением, на бронированном автомобиле".

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Напомним, заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили попал в громкий скандал с полицией на блокпосту возле Краматорска Донецкой области. Авто Гогилашвили остановили правоохранители и попросили показать документы. Это настолько возмутило Гогилашвили, что он сначала обложил коллег отборной бранью, а затем начал угрожать.

В результате скандала Кабинет министров принял решение уволить Александра Гогилашвили с должности замминистра внутренних дел по собственному желанию.

Александр Гогилашвили был в МВД с 2019 года, сразу в должности замминистра. Он курировал борьбу с наркотиками и реабилитацию наркозависимых.

Жена Гогилашвили Мария Левченко ранее была личной помощницей президента Владимира Зеленского.

В 2020 году Гогилашвили наградили орденом "За заслуги" третьей степени.

За год до этого он засветился на фото с депутатом Госдумы России Николаем Валуевым. Снимки обнародовали в российской соцсети "Одноклассники". По данным российских СМИ, он являлся помощником экс-боксера, заведовал его бесплатными школами бокса в Ленинградской области.