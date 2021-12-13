16:05, Сегодня

Это показательно — политолог о скандале с Гогилашвили Александра Решмедилова высказалась о работе полиции

О скандале с уволившимся замминистра внутренних дел Александром Гогилашвили высказалась в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" политолог Александра Решмедилова.

"Для начала, заместители министра — это функционеры, их не должны знать в лицо и падать на колени. То, что патрульная полиция может остановить любую машину — это хорошо, потому что перед законом все равны независимо от статуса и должности. И вообще это странная ситуация. То, что эти видео появились в публичной плоскости, — я думаю, это потому, что вовремя полиция среагировала и показала, что такого не должно быть", — сказала она.

Читайте также: Могут посадить — эксперт о возможном наказании для скандального замминистра

Эксперт отметила, что такое поведение влияет на отношение общества к органам и к государству в целом.

"Я думаю, это не единственный чиновник с таким ощущением своей должности, но это показательно. Будем надеяться, что благодаря такой работе обычных патрульных наше общество будет выздоравливать, будет становиться более демократическим и понимать, что должность получается не навсегда, не на всю жизнь. Корочка уйдет, а замашки останутся. Сейчас президент отреагировал под общественным давлением. С другой стороны, он недавно подписывал бюджет, который урезал финансирование МВД. И те же патрульные не получат ковидные надбавки, прибавки к пенсии. Плохо, что может начаться — и уже начался отток кадров. Хочется, чтобы мы жили в обществе, где уважается эта профессия. Они лицо государства, и если нет уважения к ним, его нет и к государству", — сказала она.

Напомним, замглавы МВД Александр Гогилашвили попал в громкий скандал с полицией на блокпосте возле Краматорска Донецкой области. Выяснилось, что авто Гогилашвили остановили правоохранители и попросили показать документы. Возмущенный чиновник затеял с правоохранителями перепалку, используя нецензурную брань.

Позже появилось видео, где Гогилашвили неподобающим образом вел себя с патрульными полицейскими в Киеве.

Также были обнародованы некоторые факты о Гогилашвили — в частности, он является мужем личной помощницы Владимира Зеленского, обладает действительным российским загранпаспортом, а также был помощником депутата Госдумы РФ Николая Валуева.

13 декабря Александр Гогилашвили уволен с поста замминистра внутренних дел по собственному желанию.