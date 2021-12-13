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Скандал с Гогилашвили: нардеп рассказала о работе экс-замминистра "Я очень рада, что деятельность этого человека стала широко известной"

Ситуация с экс-заместителем министра внутренних дел Александром Гогилашвили, который попал в громкий скандал с полицией на блокпосте возле Краматорска Донецкой области, очень важна. Об этом сказала в эфире программы "Утро Чемпионов" на телеканале "Украина 24" народный депутат из партии "Голос" Инна Совсун.

"Представители власти не имеют права так вести себя. Я сама 2,5 года проработала первым замминистра образования и науки Украины и ни разу не позволила себе даже около такого тона общения или каких-то чрезмерных ожиданий, что когда ты заходишь в университеты, то тебя автоматически узнают ... К тому же нет ни одного извинения и логического объяснения, зачем общаться в таком тоне", - сказала она.

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По словам народного депутата, Александр Гогилашвили широко известен в кругах людей, которые знали его до этого из-за его очень неудачной деятельности:

"Широкая общественность его фамилию узнала недавно благодаря этому инциденту, но он широко известен в кругах людей, которые знали его до этого из-за его очень неудачной деятельности в должности заместителя министра внутренних дел. Рекомендую посмотреть фильм о т.н. "реабилитационных центрах для наркозависимых", которые фактически являются тюрьмами с бесчеловечными формами содержания - это была одна из инициатив Гогилашвили".

Также она сказала, что Гогилашвили противостоял идее легализации доступа к лечению в виде медицинского каннабиса:

"Также он в МВД был одним из людей, которые активно противостояли идее легализации доступа к лечению в виде медицинского каннабиса. Вроде бы потому, что это способ борьбы с наркооборотом, но на самом деле мы прекрасно понимаем, кто сегодня в стране координирует и контролирует оборот наркотиков и что медицинский каннабис не является наркотиком и опасным с этой точки зрения. Это действительно вопрос доступа граждан к лечению. Поэтому я сейчас очень рада, что деятельность этого человека стала широко известной".

Напомним, замминистра внутренних дел Александра Гогилашвили уволили после инцидента в районе проведения ООС. Соответствующее решение от 13 декабря появилось на сайте правительства.

"Уволить Гогилашвили Александра Генриховича с должности заместителя Министра внутренних дел Украины по собственному желанию", – указано в распоряжении.

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В то же время Александр Гогилашвили на своей странице в Facebook отметил, что написал заявление на увольнение:

"Я написал заявление на увольнение. Спасибо всем за работу, профессионалам, которые честно и преданно делают свое дело. Спасибо сотрудникам Департамента по борьбе с наркопреступностью Национальной полиции Украины и всем тем, с кем работал в это время в Министерстве.

Да, я виноват. Это показательный пример для всех, как не надо себя вести. Мне стыдно за свою эмоциональность и несдержанность, но мне не стыдно за работу, которую мы проделали за более 2 лет".

Ранее сообщалось, что Александр Гогилашвили попал в громкий скандал с полицией на блокпосте возле Краматорска Донецкой области. Выяснилось, что авто Гогилашвили остановили правоохранители и попросили показать документы. Возмущенный чиновник затеял с правоохранителями перепалку, используя нецензурную брань.

Позже появилось видео, где Гогилашвили неподобающим образом вел себя с патрульными полицейскими в Киеве.

Ряд народных депутатов обнародовал факты о Гогилашвили — в частности, он является мужем личной помощницы Владимира Зеленского, имеет действительный российский загранпаспорт, а также был помощником депутата Госдумы РФ Николая Валуева.