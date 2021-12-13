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Могут посадить — эксперт о возможном наказании для скандального замминистра Экс-советник Авакова рассказал, какое наказание может понести Александр Гогилашвили

Какую проверку должен был пройти замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили, попавший в скандал, перед назначением на должность, рассказал в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" эксперт по безопасности, экс-советник главы МВД Иван Варченко.

"Цель спецпроверки — проверить гражданина на право исполнять обязанности и служить именно в этой сфере, на которую он претендует, и исключить факты биографии, которые могут дискредитировать государственную службу и государственную систему. Что касается данной ситуации, я бы хотел сказать, что подобные ситуации могут быть, не только в нашей стране они были, и не раз. Но они должны стать серьезным уроком для правоохранительной системы, государства и граждан. Действительно, попадают иногда лица, которые не достойны такой работы, в том числе и проходя такие проверки, которые не находят негативных фактов в биографии", — сказал он.

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Эксперт сообщил, какое наказание должен понести замминистра.

"Но вопрос тут в другом. Этот человек был заместителем министра внутренних дел, его поведение недостойно и однозначно заслуживает осуждения. Но вопрос в том, будут ли на самом деле выводы сделаны такие, как нужно. Его ждет, я думаю, не только дисциплинарная ответственность, но и ответственность согласно Уголовному кодексу, потому что его действия попадают под критерии и признаки нескольких статей, это, в частности, злоупотребление властью и служебным положением. Они предполагают не только условное наказание, но и определенные сроки лишения свободы. Также препятствование работникам правоохранительных органов. Поэтому урок, который должна вынести правоохранительная система и общество, — что у нас нет избирательного правосудия, и гражданин, в том числе наделенный высокими властными полномочиями, будет наказан", — сказал он.

Напомним, замглавы МВД Александр Гогилашвили попал в громкий скандал с полицией на блокпосте возле Краматорска Донецкой области. Выяснилось, что авто Гогилашвили остановили правоохранители и попросили показать документы. Возмущенный чиновник затеял с правоохранителями перепалку, используя нецензурную брань.

Позже появилось видео, где Гогилашвили неподобающим образом вел себя с патрульными полицейскими в Киеве.

Ряд народных депутатов обнародовал факты о Гогилашвили — в частности, он является мужем личной помощницы Владимира Зеленского, обладает действительным российским загранпаспортом, а также был помощником депутата Госдумы РФ Николая Валуева.

13 декабря Александр Гогилашвили уволен с поста замминистра внутренних дел по собственному желанию.