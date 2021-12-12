23:53, Вчера

Немыслимо и оскорбительно — Илларионов о действиях Байдена после беседы с Путиным Экс-советник Путина заявил об оскорбительном отношении США к Украине

США оскорбили Украину после переговоров с президентом России Владимиром Путиным, не сообщив сразу об их результатах президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявил в эфире программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" российский экономист, экс-советник Путина Андрей Илларионов.

"Прежде всего, это унизительно и оскорбительно по отношению к Украине и президенту Украины, что о результатах переговоров с Путиным Байден сообщает Зеленскому через двое суток, перед этим совершив длинный марафон телефонных звонков со всеми разнообразными лидерами — европейскими, НАТО, даже с партнерами из Тихоокеанского региона, с "бухарестской девяткой", и только после этого общается с Зеленским. Абсолютно немыслимая ситуация в международных дипломатических отношениях", — сказал он.

Читайте также: Байден пошел на поводу у Путина: Илларионов перечислил уступки, на которые пошли в США

Илларионов сравнил нынешнюю ситуацию с событиями в Европе перед второй мировой войной.

"Когда происходил Мюнхен 1938 года, тогда при подписании Мюнхенского соглашения президент Чехословакии, который не присутствовал на этих переговорах, был проинформирован несколько минут спустя. В "Мюнхене" 2021 года это информирование было отложено на 48 часов. Не говоря уже о том, что переговоры между Байденом и Путиным шли об Украине, все признали, что это была главная тема, украинская позиция всегда была, что нельзя говорить об Украине без Украины. И Байден в переговорах уже с Зеленским в очередной раз сказал, что да, мы не будем говорить об Украине без Украины, только что совершив именно это действие. Цинизм этих заявлений, конечно, зашкаливает", — сказал он.

Читайте также: Беседа Байдена и Путина – это попытка нового сговора: Илларионов предупредил Украину

Эксперт считает, что Украине нужно действовать решительнее.

"Но из этого всего украинской стороне нужно делать свои выводы. То есть она позволяет вести себя так с ней. Если бы украинская сторона не позволила бы так себя вести, этого бы не было. В международных делах имеют значение любые шаги, в том числе дипломатический протест. А такого протеста не было. Когда Зеленский захотел, например, весной этого года, он сделал нестандартный шаг — он дал интервью американскому Politico, он дал интервью европейским СМИ. Его возмущенный голос тогда был услышан. Это отразилось на изменении поведения Байдена по отношению к Украине и Зеленскому. И тогда произошли переговоры. В этот раз ничего подобного не было", — сказал он.

Напомним, 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели переговоры, в том числе и по Украине.

После этого 9 декабря состоялись телефонные переговоры президентов Украины Владимира Зеленского и США Джо Байдена, длившиеся полтора часа.