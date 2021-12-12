23:19, Вчера

Байден пошел на поводу у Путина: Илларионов перечислил уступки в отношении России Администрация Байдена сегодня озабочена безопасностью путинской России, а не Украины, сообщил Илларионов

В США "прониклись" безопасностью путинской России, позабыв о безопасности тех стран, куда россияне совершили вторжение. Об этом сообщил в программе "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" российский экономист, экс-советник Путина Андрей Илларионов.

Эксперт прокомментировал ситуацию, которая теперь наблюдается в США после переговоров Джозефа Байдена и Владимира Путина.

"Это реализация требований Путина. Он с 2008 года заявлял о том, что выступает против того, чтобы Украина стала членом НАТО. Однако другие американские президенты, начиная с Джорджа Буша и заканчивая Дональдом Трампом, говорили о том, что Украина станет членом НАТО. Господин Байден радикально изменил позицию США. В начале он выдвинул в июне этого года якобы существующие, но на самом деле не существующие, условия вступления Украины в НАТО. Якобы какой-то уровень коррупции. Другое дело, что по уровню коррупции в Украине лучше, чем в целом ряде стран, которые являются членами НАТО или кандидатами в члены НАТО. Дело даже не в том, что требования об уровне коррупции никогда не являлись и не являются условием для вступления в НАТО, вот то, что прозвучало сейчас о том, что Украина как минимум 10 лет не станет членом НАТО - вот это полная трансляция путинского требования", — сказал Илларионов.

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Илларионов отметил, что позиция США относительно членства Украины в НАТО говорит о том, что Вашингтон и Москва теперь находятся "по одну сторону баррикад".

"В данном случае, вот это заявление о том, что Украина в течение 10 лет не может вступить в НАТО, является на самом деле полным переходом администрации Байдена на сторону противника, на сторону Путина. Потому что теперь он выступает в унисон с Путиным, имеет единый фронт против Украины, препятствуя тому выбору, который сделал украинский народ, украинское общество, украинское государство", — сказал бывший советник Путина.

Илларионов считает, что так называемы "пакт", касающийся безопасности Европы, уже обсуждался на высоком уровне в России во время визита туда главы Центрального разведывательного управления США (ЦРУ).

"Мы видим, что Путин приготовил предложение о новом "пакте безопасности" в Европе. Эти предложения были своевременно подготовлены и переданы Путиным Байдену. Первая версия, видимо, принципиально была обговорена директором ЦРУ Уильямом Бернсом во время его поездки в Москву, а в развернутом виде - это стало предметом диалога между Байденом и Путиным во время их телефонного разговора. А теперь Байден говорит, что он собирает "малое НАТО", или какую-то новую пятерку для того, чтобы обсуждать гарантии безопасности агрессору, гарантии безопасности путинской России. За то, что путинская Россия совершила агрессию против Грузии, совершила агрессию против Украины, проводит агрессивные действия во многих странах мира, оккупирует территории чужих государств, вот за все это администрация Байдена теперь приняла на себя обязательства предоставить гарантии безопасности агрессору", — сказал эксперт

Кроме того, Илларионов сообщил, что высокопоставленный чиновник США открыто на брифинге заявлял о том, что Америка хочет быть гарантом безопасности РФ.

"Об этом четко и недвусмысленно рассказал помощник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан на брифинге, который состоялся сразу после завершения переговоров Байдена и Путина. Иными словами, Салливан рассказал содержание того разговора, который только что провели Байден и Путин. И в этом брифинге Салливан четко сказал, что администрация Байдена сегодня желает выступать в качестве гаранта безопасности агрессора. Между прочим, тот же Салливан не сказал ни слова о безопасности Украины, он говорил о необходимости безопасности путинской России, но ничего не сказал про безопасность Украины", — отметил Илларионов.

Он также подчеркнул, что Салливан на брифинге транслировал идею Кремля, касающуюся гарантий безопасности России.

"Путин четко формулирует - дайте мне юридические документы, обязывающие, которые бы дали гарантию безопасности. Вот эта формулировка. И Салливан, пересказывая слова Байдена, сказал - да, мы теперь будем заботиться о гарантиях безопасности агрессору, путинской России. Но Салливан ничего не сказал про гарантии безопасности Украине", — сказал Илларионов.

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Эксперт также перечислил послабления, которые Вашингтон организовал в отношении Москвы.

"Гарантией безопасности Украины могло быть членство в НАТО. Байден отказал в этом. Предоставление ПДЧ (план действий для членства - ред.) для вступления в НАТО - Байден отказал. Предоставление военной помощи - только что поступило сообщение, что Байден остановил поставку 200 млн долларов военной помощи Украине. Это не совсем гарантия, но хотя бы канал связи. Посол США в Украине - он до сих пор не назначен. Специальный посланник президента США в Украине - он не назначен. Введение санкций против "Северного потока-2" - они сняты, они не введены в новом оборонном бюджете. Санкции против 35 российских чиновников, которые обвиняются и в коррупции, и в агрессивном поведении - они сняты. Санкции против внешнего долга России - они сняты. Все это сделано администрацией Байдена. Администрация Байдена делает невероятно много для того, чтобы обеспечить безопасность Путина. Что она делает для безопасности Украины?", — подытожил Андрей Илларионов.

Ранее эксперт сообщил, что США участвуют в масштабной дезинформационной кампании против Украины, цель которой - заставить Киев принять условия Минских соглашений в интерпретации президента России Владимира Путина.Как подчеркнул Илларионов, "то, что мы наблюдаем в последние полтора месяца - это беспрецедентных масштабов дезинформационная кампания, направленная на украинское общество".

Напомним, 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели переговоры по Украине.