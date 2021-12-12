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"Зажрались и ох***ли": Спивак разгромил ставленника Зеленского в МВД Дмитрий Спивак возмутился тем, как Гогилашвили попал на должность

Скандал с замминистра внутренних дел Александром Гогилашвили прокомментировал в программе "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина" 24 телеведущий и политолог Дмитрий Спивак.

"Они там зажравшиеся и охреневшие ребята, попавшие во власть. Ему кажется, что он схватил бога за бороду, а кто вот это там стоит, какие-то людишки... Я сам замминистра, а вы меня не знаете! Я для людей хочу рассказать, насколько это еще более мерзопакостная ситуация. Гогилашвили Александр Генрихович, замминистра внутренних дел моей страны — наверное, у многих возникает вопрос, какой путь он прошел. Рассказываю. Он прошел "огромный" путь в украинской полиции, органах внутренних дел. В 2020 году, год назад, он закончил Львовский университет, он вообще был без высшего образования. До 2010 года он был в России помощником депутата Государственной Думы Валуева. Потом приехал сюда, возглавлял какую-то общественную организацию по борьбе с наркотиками... Короче, в 2019-2020 году, за год, окончил высшее учебное заведение по специальности "учет и налогообложение", и в этом же 2020 году человека делают замминистра внутренних дел. Это социальный лифт? Это социальная задница и презрение к 40 млн украинцев", — сказал он.

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Спивак объяснил, как Гогилашвили попал на пост в МВД.

"У людей возникает вопрос, почему взяли человека с улицы, который не имеет никакого отношения к правоохранительным органам, у него даже высшего образования не было. Это вопрос — где этот ларчик и как он открывается. Социальный лифт вот в чем: супруга этого человека Мария Левченко много лет работает личным помощником Владимира Зеленского. Я закончил, точка. Это все, что нужно знать о кадровой политике в Украине. Мой отец был капитан первого ранга, подводник. Он знал, что такое честь офицера. Чтобы отец вот так разговаривал с матросами, с младшими офицерами вот так "через губу"... А почему он едет на бронемашине за 300-400 тысяч долларов? Хочется спросить, а кому вы нужны, кто вас знает?", — сказал он.

Напомним, замглавы МВД Александр Гогилашвили попал в громкий скандал с полицией на блокпосте возле Краматорска Донецкой области. Выяснилось, что авто Гогилашвили остановили правоохранители и попросили показать документы. Возмущенный чиновник затеял с правоохранителями перепалку, используя нецензурную брань.

Позже политолог Игорь Рейтерович отметил, что этот скандал произошел возле зоны проведения боевых действий, поэтому полицейским здесь разрешено применять физическую силу к нарушителям.