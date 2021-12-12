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Встреча Байдена и Путина: Спивак назвал два важных итога Путин и Байден на переговорах решали свои вопросы, Украина от этого ничего позитивного не получила, считает Спивак

Украина ничего позитивного от переговоров президентов США и России не получила. Такую точку зрения высказал в программе "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" политолог Дмитрий Спивак.

"Кто-то после этих переговоров имеет плюсы? Я вам могу сказать, что две стороны имеют плюсы - это Россия и Америка. Одна сторона (Россия – ред.) накалила ситуацию на границе, вторая сторона (США – ред.) приехала и сказала, что так нехорошо. Первая сторона говорит - хорошо, мы отходим, но снимите санкции по "Северному потоку -2", только официально, чтобы этих санкций не было в оборонном бюджете. Америка говорит - хорошо, все, нет санкций по "Северному потоку-2". Значит, Путин это выиграл, а Байден вернулся к себе довольный. Довольный почему? Потому что ему нужно было после поражения в Афганистане, после проблем с мигрантами, с кризисом, с экономикой, после наезда на него республиканцев, когда очень пошатнулся рейтинг демократов, ему была нужна некая победоносная внешнеполитическая акция. Он заставил Путина не пойти широкомасштабной войной на Украину, он вернулся, у него все нормально", — сказал эксперт.

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Политолог отметил, что Украина ничего важного не получила от встречи президентом США и РФ.

"Что получила Украина? Мы как-то сдвинулись по Донбассу? Нет. Мы как-то сдвинулись по инвестициям американским? Нет. А я знаю два итога для Украины. Первый - это категорический негатив. Украину обсудили все без нас и до нас. И только, когда все переговоры закончились, Джозеф Байден позвонил Владимиру Зеленскому и рассказал, чем закончились переговоры в отношении нашей страны… Что такое исторический звонок? Что Украина получила в результате этого звонка? Ответ – ничего", — сообщил Спивак.

Вторым посредственным итогом Спивак считает 200 миллионов долларов, которые США хотят выделить Украине на оборону.

"200 млн долларов, которые хотят заложить в оборонный бюджет США на 2022 год для Украины - это взятка политическая. За 200 млн долларов мы боеспособную армию не построим", — сказал политолог.

Надо отметить, что экс-министр Владимир Омелян считает, что Байден на переговорах с Путиным дал России понять, что Запад не будет отступать, если Россия затеет в Европе войну. Экс-министр отметил, что Россия может иметь агрессивные планы не только на Украину, но и на Европу. По его словам, Джозеф Байден дал России понять, что ответ на агрессию будет жестким.

"Какую цель преследует Россия? Если они хотят, чтобы Украина вообще не претендовала на членство в НАТО и ЕС, дальше они хотят Украину оккупировать, дальше они подходят к Польше. Что дальше? Запад должен идти по логике Мюнхенского соглашения прошлого века, а дальше все отдавать, и отдавать, и отдавать, пока не дойдут до Парижа? Я думаю, что Запад это понимает, и поэтому то, что я вижу из переговоров с внешней стороны, Байден достаточно жестко сообщил Путину, что отступления не будет, и если будет война, то будет очень жесткий ответ с расширением американского контингента в восточной Европе", — сказал Омелян.

Напомним, 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели переговоры, в том числе и по Украине. Беседа Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским состоялась 9 декабря.