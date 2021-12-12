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Скандал с замминистра: экс-нардеп озвучил странные совпадения Борислав Береза прокомментировал скандал с Александром Гогилашвили

У замминистра внутренних дел Александра Гогилашвили, который угодил в скандал, есть действующий загранпаспорт России, выданный в 2012 году — об этом рассказал в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" экс-нардеп Борислав Береза.

"Первое — эти данные не просто проверены, о них знали и раньше. Второе — как такой человек мог попасть в МВД? Очень просто, потому что есть на то все причины. Главная — он является мужем особой, персональной помощницы Владимира Зеленского. И это важный фактор. Вы же понимаете, что никакая компетенция, никакой опыт не могут перевесить такой аргумент. Мы можем шутить над этим, мы можем плакать, что угодно. Но его взяли и поставили на эту должность как условие Зеленскому, что других заместителей Авакова трогать не будут. И мы видим, к чему это привело. Более того, если кто-то хочет увидеть, что именно Гогилашвили говорит в Киеве, можете зайти ко мне на Фейсбук, я выкладываю это. Но мне интересно другое. Это видео было только в главке и в министерстве. Сегодня оно появилось. Это 100% слили журналистам именно оттуда. Это показывает, что в этих органах большое количество недовольных "зеленой" властью. И у меня большой вопрос: что будет дальше? Что еще мы увидим и что появится в социальных сетях? А главный вопрос — зачем. Этот человек, который приближен к Зеленскому, был в зоне АТО. Что он там делал, кто с ним был, и не должен ли он был пересекать территорию через некие проходы, учитывая то, что у него есть российский паспорт? Вот это очень интересно. Особенно на фоне заявлений Зеленского, что нужно идти на прямые переговоры с Россией или еще что-то", — сказал он.

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Береза считает, что сливы компрометирующих видеозаписей еще будут иметь место в будущем.

"Сегодня был слив из базы ОБНОН и из базы бывшего УБОП, откуда известно, что его задерживали в состоянии наркотического опьянения. Сообщалось, где, с кем и как, это есть в базе. Это официальная информация. И сегодня эта информация всплыла. Ну, пчелы против меда, я думаю, это мощное оружие, если наркоманы против наркотиков. Вопрос, почему ранее, когда мы об этом сообщали, все молчали. И еще одно. Он занимался делом Трухина, и именно он пытался прикрыть все следы. Вы понимаете, видео с Трухиным через какое-то время появится. Не только когда он за рулем, а и когда он общается с полицейскими и что-то им предлагает. И все увидят, что он говорил, что предлагал, в каком состоянии был. Очень интересно, как будут по закону отвечать люди, которые сейчас возглавляют МВД, крышуют Трухина и не дают ему возможности отвечать по закону. Хочу еще напомнить, что жена Гогилашвили — не просто личный помощник Зеленского, а и присутствовала на докладе Бурбы о "вагнеровцах", где была она, Ермак и еще несколько людей. Очень интересная история. Мы ищем "крота"? Да там кротовья нора уже", — сказал он.

Ранее сообщалось, что Александр Гогилашвили попал в громкий скандал с полицией на блокпосте возле Краматорска Донецкой области. Выяснилось, что авто Гогилашвили остановили правоохранители и попросили показать документы. Возмущенный чиновник затеял с правоохранителями перепалку, используя нецензурную брань.

Позже политолог Игорь Рейтерович отметил, что этот скандал произошел возле зоны проведения боевых действий, поэтому полицейским здесь разрешено применять физическую силу к нарушителям.