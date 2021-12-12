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Скандал с заместителем министра на блокпосте: в Раде отреагируют Александра Гогилашвили необходимо уволить, по данному вопросу нардепы готовят обращение в МВД, сообщил нардеп

Замминистра внутренних дел Александра Гогилашвили, который устроил в Донецкой области скандал на блокпосте, должны уволить из Министерства внутренних дел (МВД). Об этом завил в программе "Сегодня День Выходной" на телеканале "Украина 24" народный депутат партии "Голос" Ярослав Железняк.

Парламентарий подчеркнул важность таких проверок на блокпостах рядом с зоной ООС, а также выразил благодарность правоохранителям, которые охраняют эти локации.

"После такого поведения он (Александра Гогилашвили - ред.) должен просто сложить свои полномочия и быть уволенным...Нормальная ли ситуация, когда вас останавливают? Да. Если я не ошибаюсь, это было на блокпосте в Мариуполе, это мой родной город. Меня там постоянно останавливают, когда я еду домой. Я, как глава фракции, могу, наверное, вести себя также, если следовать логики господина Гогилашвили, но я никогда не позволял себе с патрульными или на блокпосте, тем более, что это те ребята, которые нас защищают, такое поведение. Мне кажется, что нам надо становиться уже европейской страной не только географически, но и в политической культуре. Пусть слагает свои полномочия и идет заниматься тем, чем занимался до этого. Хочу выразить благодарность ребятам, которые были на блокпосте. Они выполняли свои обязанности, показали, что вопреки любому давлению будут и дальше их выполнять", — сказал нардеп.

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Он также сообщил, что нардепы в МВД готовят запрос с обращением об увольнении Александра Гогилашвили.

"Мой заместитель Роман Костенко, которой представляет блок безопасности в нашей партии, он готовит запрос и обращение к министру (МВД - ред.) с требованием уволить этого заместителя министра", — сказал Железняк.

Ранее бывший председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков также отметил, что Гогилашвили должен теперь быть лишен своей должности. Он также сообщил, что на скандальном видео он видит корректность в поведении правоохранителей с блокпоста. Однако, по его мнению, таким поведением не отличался чиновник.

Напомним, Александр Гогилашвили попал в громкий скандал с полицией на блокпосте возле Краматорска Донецкой области. Выяснилось, что авто Гогилашвили остановили правоохранители и попросили показать документы. Возмущенный чиновник затеял с правоохранителями перепалку, используя нецензурную брань.

Позже политолог Игорь Рейтерович отметил, что этот скандал произошел возле зоны проведения боевых действий, поэтому полицейским здесь разрешено применять физическую силу к нарушителям.