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Может вмешаться Россия: Разумков назвал опасность электронных выборов Дмитрий Разумков рассказал, почему в Украине не стоит вводить электронное голосование

Законопроект об электронном голосовании нарушает Конституцию, заявил в программе "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" бывший председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Электронное голосование существует в Европе в Эстонии, если я не ошибаюсь, там чуть более 1,5 млн населения. И там довольно серьезно оцифровано государство, в отличие от нас. Есть еще одна страна, к которой, судя по этому (инициативе украинской власти о введении электронного голосования в стране — ред.), мы тянемся. Это Российская Федерация. Даже в США электронного голосования нет. Возвращаясь к временам первой революции 2004 года, вы же помните, там был такой транзитный сервер, где меняли результаты выборов. Тут, имея влияние на Министерство цифровой трансформации, можно будет нарисовать себе любые результаты. Я хотел бы напомнить авторам этого законопроекта, что они плохо помнят Конституцию. В Конституции написано, что выборы происходят тайно. Каким образом вы со своего смартфона можете сделать тайные выборы? То есть, имея доступ к этой базе, я буду четко знать, за кого проголосовал Мартиросян, за кого проголосовал Разумков и любой другой человек. Это нарушение Конституции", — сказал он.

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Разумков считает, что это не та сфера, где Украине нужно стремиться быть среди первых.

"Давайте пусть сначала Apple и Microsoft, при всем уважении, сначала введут это в США, там посмотрим, как оно работает, а потом будем перенимать этот опыт. Президент говорил, что мы должны быть первыми во многих направлениях. Но точно не в фальсификации выборов. Если мы хотим в чем-то быть первыми, то давайте делать экономику Украины такой, чтобы по темпам роста экономики Украины была первой в Европе. Тут не будет победителей и проигравших, если мы это сделаем, то победителями будут все. А если мы делаем электронное голосование, то победителем будет только власть, потому что она сможет нарисовать себе что угодно. С учетом того, что сегодня пытаются перенести выборы вопреки Конституции, депутаты считают, что они еще год посидят. Была бы их воля, они бы вообще выборы не проводили", — сказал он.

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Бывший спикер назвал еще одну опасность.

"Есть еще одна составляющая. Давайте не забывать, что возможно вмешательство в наш избирательный процесс со стороны другой страны. Мы помним историю с выборами в США. А тут мы прямо под боком. Поэтому давайте думать не о том, как удержать власть или избраться на второй срок, я понимаю, что кому-то этого очень хочется. Но собственные желания не должны стоять впереди интересов государства, и все-таки ум должен преобладать над амбициями", — сказал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября рассказал, что Украина работает над разработкой онлайн-переписи и электронных выборов с компаниями Microsoft и Apple.

При этом по данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС) за 26-29 ноября, идею о проведении электронного голосования на будущих президентских и парламентских выборах поддерживают всего 29% украинцев, почти 66% - против. Около 5% не определились или отказались отвечать.