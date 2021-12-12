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Зеленский должен признать ошибку с заявлением о "госперевороте" – Разумков Заявления президента страны отражаются на политике, экономике и социальной стабильности государства, сказал экс-спикер Рады

Заявление о "госперевороте", которое президент Владимир Зеленский сделал 26 ноября во время пресс-марафона, должно быть признано либо ошибкой, либо получить оценку правоохранительных органов, с последующим созданием брифинга. Об этом сообщил в программе "Украина Тиграна Мартиросяна" на телеканале "Украина 24" экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"26 ноября президент был готов об этом говорить, и фактически сказал, что у нас готовят государственный переворот 1 декабря, а 9 декабря он уже был не готов об этом говорить. Это выглядит странно. Я не хочу, чтобы меня воспринимали как человека, который просто критикует, но все выглядит довольно странно. Мы все можем ошибаться, нам могут приносить ложную информацию, но президент должен выйти и сказать, что, извините, я ошибся, я поверил и озвучил обществу непроверенную информацию, люди понесли ответственность", — отметил Разумков.

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Экс-спикер парламента считает, что Зеленский должен признать свою ошибку, касающуюся заявления о госперевороте.

"Мы все люди. И я делаю ошибки, и вы совершаете ошибки. Если кто-то готовил государственный переворот, то мне, как гражданину, безразлично, кто это. После заявления президента 26 ноября должен был состояться брифинг силовиков, где они должны были сказать, что задержали лиц, они готовили государственный переворот. Вот данные, вот финансирование, мы показали, что мы государство, которое может бороться и с внешними вызовами, и с внутренними вызовами. Проходит полмесяца, мы не знаем, что на самом деле произошло, а президент говорит, что он уже не может об этом говорить. Заявление президента - это вещи, которые влияют на все общество, на экономику, на политику, на социальную стабильность, на уверенность людей в завтрашнем дне. Когда президент воюющего государства говорит о том, что у нас могут быть такие события, то реагируют все, и европейские страны, и Байден, который сказал, что он обеспокоен, то должен либо довести это до конца, либо признать свою ошибку в этом", — сказал Разумков.

Напомним, президент Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября заявил, что получил информацию о возможной подготовке государственного переворота в Украине. По его словам, Россия якобы "вовлекает" в подготовку переворота бизнесмена Рината Ахметова.

"Мы получили информацию, что первого числа в нашем государстве будет государственный переворот. 1-2 декабря… Это не только агентурная информация, но и звуковая, где представители Украины, скажем так, с представителями России, скажем так, обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине, что будет привлечен миллиард долларов и т.д. Я считаю, что это подстава, оскорбление для Ахметова, его вовлекают в войну против государства Украина", — заявил Зеленский.

Бизнесмен Ринат Ахметов опроверг обвинения президента.

"Информация, обнародованная Владимиром Зеленским о том, что меня якобы втягивают в какой-то государственный переворот, - сплошная ложь. Меня возмущает распространение этой лжи, независимо от того, какими мотивами руководствуется президент. Моя позиция была и будет однозначна - независимая демократическая и целостная Украина с Крымом и моим родным Донбассом. Мои действия это подтверждают", - подчеркнул Ахметов.