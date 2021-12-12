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Скандал на блокпосту: Разумков объяснил, что надо сделать с заместителем министра Если его не уволят, на авторитете МВД можно поставить крест, считает Дмитрий Разумков

Замглавы Министерства внутренних дел (МВД) Александр Гогилашвили должен быть уволен после того, как затеял перепалку с правоохранителями на блокпосту в Донецкой области. Об этом заявил в программе "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" бывший председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Он был отстранен, сейчас будут разбираться. Я не понимаю, в чем тут разбираться? Заместитель министра внутренних дел приехал, остановили его, потому, что должны были остановить на блокпосту в Донецкой области. Там война продолжается. Если он этого не знает, то может почитать в интернете. Его остановили сотрудники правоохранительных органов. Здесь не надо проводить какие-то внутреннее расследование, здесь все это на столе, вся информация, как он себе вел. И сейчас, насколько мне известно, на этих ребят, которые снимали это видео, оказывается давление, их хотят уволить из правоохранительных органов, потому что они как-то не так разговаривали", — отметил Разумков.

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Он сообщил, что на скандальном видео он видит корректность в поведении правоохранителей с блокпоста. Однако, по его мнению, таким поведением не отличался чиновник.

"Я пересмотрел несколько раз это видео, они себя вели максимально корректно в отличие от заместителя министра внутренних дел. У нас уже" боги" появились, его должны все знать. Кто ты, простите? Кто ты такой, что тебя должны все знать? Замминистра? У меня гораздо больше вызывают уважения ребята, которые стоят у блокпоста, а не этот замминистра. Если министр не подаст на увольнение данное лицо, то на репутации МВД можно ставить крест, потому что у нас тогда (преобладают – ред.) какие-то личные отношения и родство. Они будут непосредственно влиять на то, кто может занимать должность, а кто нет", — отметил экс-глава Верховной Рады.

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Разумков также сообщил, что Александр Гогилашвили является супругом помощницы президента Марии Левченко.

"Это муж Марии Левченко, которая является помощником президента Украины, которая работает с Владимиром Зеленским много лет. Он не имеет профильного образования, он высшее образование получил лишь в 2019 году. Мне сегодня пришло в голову, что у нас наконец закончилась эпоха кумовства, а перешли на мужей и помощников. Это даже не смешно уже. Если сейчас он не будет наказан, уволен, причем не направлен в Министерство социальной политики заместителем, в Министерство обороны заместителем, на какую-то другую должность в Офис президента, его не выгонят на улицу, как это надо сделать, потому что здесь нечего расследовать… (то будут последствия для МВД — ред.). Он как себя вел с представителями правоохранительных органов? Кто такое себе позволяет? Какое уважение они (МВД – ред.) должны ожидать от общества, если так себя ведет руководство?", — подчеркнул Разумков.

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Он также добавил, что Александру Гогилашвили лучше всего заняться тем, чем он занимался до своего назначения в госструктуру.

"Полиция останавливает, это их работа. У него на лице не написано, что он замминистра. Он уверен, что вся страна должна знать его. До сегодняшнего дня страна не знала, и знать не будет впредь. И не стоит таких (чиновников – ред.) знать. Поэтому лучше пусть отправляется и занимается тем, чем занимался раньше, а не курирует борьбу с наркотиками государства, так как это (в данный момент –ред.) профильное направление его работы. Если этого не произойдет, то это будет подтверждение того, что друзьям все, а врагам – закон", — сообщил Разумков.

Ранее сообщалось, что Александр Гогилашвили попал в громкий скандал с полицией на блокпосту возле Краматорска Донецкой области. Выяснилось, что авто Гогилашвили остановили правоохранители и попросили показать документы. Возмущенный чиновник затеял с правоохранителями перепалку, используя нецензурную брань.

Позже политолог Игорь Рейтерович отметил, что этот скандал произошел возле зоны проведения боевых действий, поэтому полицейским здесь разрешено применять физическую силу к нарушителям.