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Неправильно, что Зеленский после Путина – Разумков о разговоре с Байденом Разговор Зеленского с Байденом в идеале должен был состояться до переговоров президента США с Путиным, считает Разумков

Для Украины было бы лучше, если бы президент США Джозеф Байден до его разговора с президентом РФ Владимиром Путиным переговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским, и во время этого диалога согласовал позиции Банковой и Белого дома. Об этом сообщил в программе "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Он считает странным тот факт, что разговор Байдена с Зеленским состоялся уже после диалога с Путиным.

"Ситуация достаточно странная. Я сейчас не хочу заниматься конспирологией, меня не было во время подготовки к этим переговорам. Было бы правильным, чтобы сначала, до разговора с Путиным, состоялся контакт между президентом Украины и президентом США для того, чтобы согласовать позиции. Второй контакт должен был бы состояться уже после этих переговоров", — сказал Разумков.

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Известно, что до встречи с Путиным Украина имела контакт с Госдепартаментом США. По мнению Разумкова, такого контакта было недостаточно, так как госсекретарь Энтони Блинкен не является главой государства.

"Что касается госсекретаря, то он не президент страны, при всем уважении к господину Блинкену. С представителями других государств говорил президент США. С учетом того, что Украине была посвящена большая часть разговора между Путиным и Байденом, то согласованная позиция к переговорам, а не только после информирования, на мой взгляд, была бы более корректна", — отметил Разумков.

Экс-спикер парламента также отметил, что во время подготовительного процесса нужно было выстраивать профессиональные отношения между офисами президентов США и Украины.

"Это подготовительный процесс. Это должны быть выстроены нормальные отношения на уровне Министерства иностранных дел и Госдепа, это должны быть нормальные отношения, профессиональные отношения, которые выстроены на уровне Офиса президента и Офиса президента США. Личные отношения между президентами. Это комплекс вопросов. Не бывает так, чтобы в одну минуту взяли и сделали. Так не работает", — отметил Разумков.

Кроме того, нардеп отметил, что переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина не сняли угрозу агрессии РФ против Украины.

"Если мы говорим о практике, которая существует в мире, и не только относительно Украины, то на самом деле разговоры об Украине проходили не только на уровне президента Соединенных Штатов Америки и президента России, но и с канцлером Германии, президентом Франции. Это уже стало практикой. Проблема на самом деле немного в другом - то, что не сначала согласовываются позиции с украинской стороной, а постфактум до нас доносят результаты этих переговоров", — заявил он.

Напомним, 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели переговоры, в том числе и по Украине.