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Не стоит делать это с Путиным – Разумков дал совет Зеленскому Экс-спикер высказался насчет возможных переговоров Зеленского с Путиным

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит заявлять о готовности к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, пока он не провел кропотливую подготовительную работу, не просчитал все риски и возможные результаты такой встречи.

Об этом в эфире программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" заявил экс-спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

"Надо быть объективным – прямые переговоры были и у Петра Алексеевича Порошенко до этого, и сейчас были у Владимира Зеленского", – напомнил он.

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По словам Разумкова, вопрос не в том, проводить или не проводить прямые переговоры – вопрос в том, что получишь в итоге.

"На мой взгляд, странно, когда президент обращается с трибуны единого законодательного органа к народным депутатам, к обществу, говорит о том, что мы готовы идти на прямые переговоры, и получит через день ответ Кремля, что "мы на такие переговоры не пойдем"... Это довольно странно выглядит. Потому что к таким переговорам должны быть готовы переговорщики, должна быть подготовлена ​​база - с чем мы едем, чего мы хотим достичь, согласована позиция с нашими другими партнерами в рамках нормандского формата, в рамках отношений с Соединенными Штатами Америки, Великобританией и т.д. Она должна быть подготовлена ​​и с их стороны. Это очень кропотливый процесс... Надо привлекать очень большое количество специалистов, просчитывать риски, просчитывать возможные результаты. Просто провести переговоры, которые снова ничего не дадут... Не стоит этого делать", - подчеркнул он.

По словам экс-спикера, "если ты понимаешь, что эти переговоры могут сдвинуться с мертвой точки и ты понимаешь, что это не только твое видение, но и видение твоих оппонентов, тогда на это можно идти".

"Сказать, что это невозможно, будет неправильно, но заниматься шапкозакидательством, говорить, что мы пойдем, и сразу получать ответ "нет" – это несерьезно", – добавил Разумков.

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Напомним, президент Владимир Зеленский, выступая в Верховной Раде 1 декабря, заявил, что готов к прямым переговорам с руководством Российской Федерации для установления мира и возвращения временно оккупированных украинских территорий.

"Мы должны сказать правду, что не сможем остановить войну без прямых переговоров с Россией. И сегодня это признали уже все внешние партнеры. А некоторые внутренние этого не признают. Мы должны говорить, зная, что у нас сильная, мощная армия. И не бояться сейчас говорить друг другу правду, если хотим вернуть Донбасс. А если хотим просто об этом говорить, то давайте ничего не делать", – заявил президент.

Экс-секретарь СНБО Александр Данилюк в эфире телеканала "Украина 24" выразил уверенность, что Владимир Путин не согласится на переговоры с Владимиром Зеленским.

"То, что Зеленский хочет напрямую говорить с Путиным... Раньше мы все этого боялись, потому что он не был готов. В принципе он и сейчас не готов, но сейчас почему он так на этом настаивает? Потому что он понимает, что Путин уже понял, что Зеленский "уже все"... И он об этом сам сказал в своей статье и потом, мне кажется, Медведев там подтвердил, что на самом деле с Зеленским не о чем говорить, "Будем ждать нового президента". России некуда спешить. Там особых результатов не требуется, кроме капитуляции. Сможет ли Зеленский пойти на капитуляцию? Я думаю, что нет. Ему это никто не простит...", - сказал Данилюк.