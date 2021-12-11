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Переговоры Байдена и Путина: Разумков указал, что вызывает тревогу Как отметил экс-спикер, решения не должны приниматься за спиной Украины

Переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина не сняли угрозу агрессии РФ против Украины. В то же время детали разговора Байдена и Путина остаются загадкой для украинцев.

Об этом в эфире программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" заявил экс-спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

"Если мы говорим о практике, которая существует в мире, и не только относительно Украины, то на самом деле разговоры об Украине проходили не только на уровне президента Соединенных Штатов Америки и президента России, но и с канцлером Германии, президентом Франции. Это уже стало практикой. Проблема на самом деле немного в другом - то, что не сначала согласовываются позиции с украинской стороной, а постфактум до нас доносят результаты этих переговоров", - заявил он.

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По словам экс-спикера, главное в переговорах – "чтобы решения не принимались за спинами украинских граждан и Украины как государства".

"К сожалению, мы сегодня видим ограниченную информацию со стороны Офиса президента, но нужно также быть объективным, и со стороны Госдепа. Скажем так – она очень поверхностна. С учетом того, что встреча проходила почти два часа между Байденом и Путиным, большая часть этого времени была уделена именно украинской ситуации, войне на востоке, оккупации Крыма, поэтому хотелось бы видеть более развернутую позицию – о чем говорили или какие договоренности были достигнуты. Если ничего не договаривались – это тоже ситуация, но надо понимать, как это повлияет на то напряжение, которое мы сегодня с вами наблюдаем со стороны США, Европейского Союза", – подчеркнул Разумков.

Экс-спикер также отметил, что меняется позиция руководства украинского государства - "сначала они не видели напряжения по поводу скопления российских войск, после этого увидели".

"Не до конца понятно, с чем это связано – с действительно ухудшением ситуации на границах нашего государства и возможной эскалацией конфликта, или это отвлечение внимания связано с внутренней ситуацией. К сожалению, это вредит не только президенту и его окружению, но вредит имиджу всего государства", - сказал он.

Разумков также добавил, что переговоры Байдена с Путиным не сняли риски для Украины:

"Мы понимаем, что сегодняшняя ситуация, которая происходит и на границах Российской Федерации, и в Беларуси, и, в первую очередь, на территории так называемых "ЛДНР", и в Крыму – это все точки напряжения, которые, к сожалению, мы должны учитывать как позиции, с которых могут происходить агрессивные действия... Говорить, что вопрос снят с повестки дня после переговоров Байдена с Путиным, к сожалению, мы сегодня не можем, и мы не услышали такую ​​позицию ни от Соединенных Штатов Америки, ни от Российской Федерации, ни от президента Украины".

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Напомним, 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели переговоры, в том числе и по Украине.

Экс-посол США в Украине Джон Хербст в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что президент США Джо Байден готов усилить санкции против России и увеличить помощь Украине.

"Байден готов подтвердить санкции и военную помощь для Украины, на мой взгляд. Возможно, даже разрешить отправку НАТОвских войск к границам России. Я уверен в том, что обо всем этом Байден будет говорить Путину. Но, на мой взгляд, Путин пока не решил, что делать. И он будет проверять намерения Байдена. И если он посчитает, что Байден настроен серьезно, то вероятность нового военного вторжения (в Украину,- ред.) уменьшается, но такая возможность все равно останется. Путин хочет удержать этот кризис еще на много недель. Мы не увидим решения этой провокации сегодня или завтра", - сказал он.

В свою очередь, российская журналистка Юлия Латынина рассказала, решится ли президент РФ Владимир Путин на открытое вторжение в Украину.