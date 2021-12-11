23:09, 11 декабря

Референдума по Донбассу не должно быть: в оппозиции привели доводы Нардеп Олег Синютка напомнил о нормах Конституции Украины

Проведение в Украине референдума относительно статуса Донбасса противоречит Конституции.

Об этом в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" заявил народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Олег Синютка, комментируя заявление президента Владимира Зеленского о возможности такого референдума.

"Не только я, но и каждый законопослушный человек, гражданин Украины, не только знает, но и будет выполнять Конституцию Украины. В Конституции Украины черным по белому написано – Украина является унитарным государством. А унитарное государство не допускает никаких автономий Донбасса, тем более сегодня оккупированных территорий", – подчеркнул нардеп.

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По его словам, дело украинских властей - "сделать все возможное, чтобы реинтегрировать эти оккупированные сегодня территории посредством мирового сообщества и посредством дипломатических усилий".

"Я убежден, что в этих усилиях санкции против страны-агрессора, общая позиция против страны-агрессора - очень и очень серьезное средство для того, чтобы помочь с выполнением конечного нашего желания - объединить Украину, объединить те территории, части Украины, которые оккупированы. И точно в отношении унитарности государства нельзя проводить никаких референдумов. Конституция не допускает проведения референдумов, которые касались бы независимости и территориальной целостности нашего государства. Здесь наша позиция однозначна", - отметил Синютка.

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Напомним, президент Владимир Зеленский 10 декабря в эфире телеканала "1+1" не исключил проведения в Украине референдума по вопросу Донбасса.

"Я не исключаю референдума относительно Донбасса в целом. И тут вопрос не в статусе… Это может быть по Донбассу, это может быть по Крыму. Это может быть в целом относительно окончания войны", - заявил Зеленский.

Нардеп от "Голоса" Инна Совсун в эфире телеканала "Украина 24" заявила, что заявление президента Владимира Зеленского насчет референдума по Донбассу является безответственным.

"Безусловно, я и партия "Голос" относимся к предложению, озвученному вчера президентом Зеленским по поводу референдума, крайне негативно. Во-первых, это совершенно безответственно со стороны власти. За 2,5 года президент Зеленский не предложил никакой конкретной идеи по разрешению кризиса на Донбассе. Все, что мы слышали - это разрозненные идеи типа посмотреть в глаза Путину и увидеть там мир", - заявила она.