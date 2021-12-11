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У Путина страх из-за Украины – и это не НАТО – российский эксперт Кремлю нужно, чтобы Украина была вассалом России, отметил Леонид Гозман

Президент России Владимир Путин боится не войск НАТО на украинской территории, а демократической стабильности в Украине.

Такое мнение в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" высказал российский политик Леонид Гозман, комментируя "красные линии", которые Путин очерчивает для Украины.

"Он (Путин - ред.) всякие "красные линии" рисует. Хотя когда он говорит, что "красная линия" для него - это Украина в НАТО или войска НАТО на территории Украины, на самом деле дело не в этом. Мне кажется, что руководство моей страны опасается не войск НАТО в Украине, а демократической стабильности в Украине. Угрозой для режима является ваша демократия, а не какие-то мифические войска НАТО", - заявил он.

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Гозман отметил, что войска НАТО никакой угрозы для России не представляют:

"Это видно по бывшим советским республикам Прибалтики, ныне - Балтийским странам, где стоят войска НАТО. Они входят в НАТО, и ничего - граница совершенно спокойна, безопасна, и никого это не волнует".

Как подчеркнул российский политик, Кремлю нужно, "чтобы Украина была вассалом России, чтобы статус Украины был не выше, чем статус стран Варшавского договора во времена Советского Союза".

Напомним, президент РФ Владимир Путин на инвестиционном форуме "Россия зовет!" заявил о "красных линиях", которые Западу нельзя переходить в отношениях с Россией. Ими, по словам Путина, являются дальнейшее приближение инфраструктуры НАТО к российским границам и размещение на территории Украины ударных комплексов.

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров заявил, что возможная перспектива членства в НАТО для Украины и Грузии – это "игра с огнем".

Политтехнолог Тарас Загородний в эфире телеканала "Украина 24" высказал мнение, что временная оккупация украинских территорий является препятствием для вступления в НАТО.

"Мы не будем членами НАТО, пока у нас есть проблема с территориями, запомните это раз и навсегда. Пока Крым является временно оккупированным (Россией - ред.), пока у нас не решен вопрос с границами - никакого вступления в НАТО не будет от слова "совсем". Это прямое следствие 5 статьи устава НАТО, который говорит, что нападение на одну из стран - является нападением на всех. Теоретически завтра нас принимают в НАТО, а российские войска в Крыму. Это уже нападение на Украину, или не нападение на Украину, на весь блок НАТО? Начинать войну или не начинать войну?" — сказал политтехнолог.