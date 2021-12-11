19:51, Сегодня

Откуда ждать удара России: эксперт о возможном вторжении Иван Ступак объяснил, что необходимо РФ для оккупации новых украинских территорий

Если президент России Владимир Путин решится на открытую военную агрессию против Украины, вероятного вторжения следует ожидать из Крыма, а не с Донбасса.

Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" заявил эксперт по вопросам национальной безопасности Иван Ступак.

На вопрос, может ли произойти наступление российских войск на Донбассе, Ступак ответил:

"У россиян техники много, людей много. Все можно бросать на фронт, там что-то перемелется. Теоретически они могут сломать нашу оборону, учитывая количество и качество их вооруженных сил. Но нет социальной базы, на которую может опираться оккупационный режим. Любому оккупационному режиму надо на что-то опираться - на людей, которые ходят с флагами, пророссийскими лозунгами. Таких людей после Крыма, Донецка и Луганска нет в Украине в таком количестве".

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Как отметил эксперт, в его "личном рейтинге мест возможного прорыва Донецк и Луганск находятся на самом низком уровне".

"За 8 лет Украина сформировала несколько рубежей обороны. Для того чтобы их прорывать напрямую - это большие человеческие и материальные затраты для Российской Федерации. Гораздо легче для них попробовать с воды, из Крыма. И в крайнем случае - это Беларусь", - объяснил он.

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Напомним, экс-министр социальной политики Андрей Рева в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Украина стоит на пороге большой войны с Россией и вторжение РФ может произойти уже в ближайшие месяцы.

"Я глубоко убежден, что стоим на пороге серьезной войны с Российской Федерацией. Вторжение российской армии – это вопрос не лет, а вопрос нескольких дней, недель, а возможно, месяцев. Хочу сказать, что если ружье висит в первом акте спектакля, в последнем оно обязательно выстрелит. Россия последние семь лет ведет гибридную войну не для того, чтобы захватить Крым или часть Донбасса", - заявил он.

Ранее российская журналистка Юлия Латынина рассказала в эфире телеканала "Украина 24", решится ли президент РФ Владимир Путин на открытое вторжение в Украину.

"Настоящая война, в отличие от гибридной, может быть проиграна. Путин никогда не ведет войн, которые могут быть проиграны. Путин все время, когда во что-нибудь ввязывается, обязательно ввязывается так, чтобы можно было сказать - "это шахтеры и трактористы, это не я, лошадь не моя", - пояснила она.