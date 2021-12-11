Откуда ждать удара России: эксперт о возможном вторжении

Иван Ступак объяснил, что необходимо РФ для оккупации новых украинских территорий

Откуда ждать удара России: эксперт о возможном вторжении

Если президент России Владимир Путин решится на открытую военную агрессию против Украины, вероятного вторжения следует ожидать из Крыма, а не с Донбасса.

Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" заявил эксперт по вопросам национальной безопасности Иван Ступак.

На вопрос, может ли произойти наступление российских войск на Донбассе, Ступак ответил:

"У россиян техники много, людей много. Все можно бросать на фронт, там что-то перемелется. Теоретически они могут сломать нашу оборону, учитывая количество и качество их вооруженных сил. Но нет социальной базы, на которую может опираться оккупационный режим. Любому оккупационному режиму надо на что-то опираться - на людей, которые ходят с флагами, пророссийскими лозунгами. Таких людей после Крыма, Донецка и Луганска нет в Украине в таком количестве".

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Как отметил эксперт, в его "личном рейтинге мест возможного прорыва Донецк и Луганск находятся на самом низком уровне".

"За 8 лет Украина сформировала несколько рубежей обороны. Для того чтобы их прорывать напрямую - это большие человеческие и материальные затраты для Российской Федерации. Гораздо легче для них попробовать с воды, из Крыма. И в крайнем случае - это Беларусь", - объяснил он.

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Напомним, экс-министр социальной политики Андрей Рева в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Украина стоит на пороге большой войны с Россией и вторжение РФ может произойти уже в ближайшие месяцы.

"Я глубоко убежден, что стоим на пороге серьезной войны с Российской Федерацией. Вторжение российской армии – это вопрос не лет, а вопрос нескольких дней, недель, а возможно, месяцев. Хочу сказать, что если ружье висит в первом акте спектакля, в последнем оно обязательно выстрелит. Россия последние семь лет ведет гибридную войну не для того, чтобы захватить Крым или часть Донбасса", - заявил он.

Ранее российская журналистка Юлия Латынина рассказала в эфире телеканала "Украина 24", решится ли президент РФ Владимир Путин на открытое вторжение в Украину.

"Настоящая война, в отличие от гибридной, может быть проиграна. Путин никогда не ведет войн, которые могут быть проиграны. Путин все время, когда во что-нибудь ввязывается, обязательно ввязывается так, чтобы можно было сказать - "это шахтеры и трактористы, это не я, лошадь не моя", - пояснила она.

Источник Украина 24 Теги Донбасс Война на Донбассе Россия война