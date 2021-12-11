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Скандал на блокпосту с замминистра: как могли бы среагировать полицейские "Надо просто поаплодировать выдержке этого полицейского"

Полицейские на блокпосту возле Краматорска в Донецкой области могли более жестко отреагировать на поведение замминистра внутренних дел Александра Гогилашвили. Об этом сказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" политолог Игорь Рейтерович.

Эксперт объясняет, что скандал с чиновником произошел возле зоны проведения боевых действий, поэтому полицейским здесь разрешено применять физическую силу к нарушителям.

"Из того видео, которое мы видели, там речь идет не просто о ругательстве, а о нападении на полицейского, находившегося на блокпосту в зоне боевых действий. Надо просто поаплодировать выдержке этого полицейского. Если я не ошибаюсь, даже по протоколу полицейский мог положить этих людей лицом в землю или вообще применить силу", - сказал он.

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Рейтерович уверен, что после такого скандала Гогилашвили должен был подать в отставку.

"Говорят, что он много занимался борьбой с наркотиками, был куратором каких-то реабилитационных центров, вокруг которых возникали разные скандалы, тоже появляется такая информация. В идеале после появления этого видео человек должен был покинуть свой пост. Он этого не сделал, но его отстранил министр пока", - отметил он.

Напомним, заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили угодил в скандал с полицией на блокпосту возле Краматорска Донецкой области, когда его авто остановили правоохранители и попросили показать документы.

Действия полицейских так не понравились Гогилашвили, что он сначала обложил коллег отборной бранью, а затем начал угрожать.

Глава МВД Денис Монастырский прокомментировал скандал на своей странице в Facebook. Он предложит Кабмину провести служебное расследование, чтобы выяснить все детали инцидента. Пока он будет настаивать на отстранении Гогилашвили от должности.

Александр Гогилашвили в МВД с 2019 года, сразу в должности замминистра. Он курирует борьбу с наркотиками и реабилитацию наркозависимых.

Жена Гогилашвили Мария Левченко ранее была личной помощницей президента Владимира Зеленского.

В 2020 году Гогилашвили наградили орденом "За заслуги" третьей степени.

За год до этого он засветился на фото с депутатом Госдумы России Николаем Валуевым. Снимки обнародовали в российской соцсети "Одноклассники". По данным российских СМИ, он являлся помощником экс-боксера, заведовал его бесплатными школами бокса в Ленинградской области.

Напомним, ранее представитель уполномоченного по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский оказался в центре громкого скандала. Лисянский в городе Святогорск устроил пьяную драку в ресторане и жестоко избил пенсионера-охранника.