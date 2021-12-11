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"Это безответственно": в Раде раскритиковали инициативу Зеленского по Донбассу Нардеп Инна Совсун упрекнула президента в отсутствии четкой позиции по Донбассу

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности проведения референдума по Донбассу является безответственным и вызовет непонимание у западных партнеров.

Об этом заявила в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" народный депутат Украины от "Голоса" Инна Совсун.

"Безусловно, я и партия "Голос" относимся к предложению, озвученному вчера президентом Зеленским по поводу референдума, крайне негативно. Во-первых, это совершенно безответственно со стороны власти. За 2,5 года президент Зеленский не предложил никакой конкретной идеи по разрешению кризиса на Донбассе. Все, что мы слышали - это разрозненные идеи типа посмотреть в глаза Путину и увидеть там мир. Прямые переговоры без возможности даже создания переговорной позиции. Но никакой конкретной стратегии он не презентовал ни украинскому народу, ни нашим международным партнерам. И сейчас наши международные партнеры пытаются сформулировать какую-то позицию по решению вопроса войны на Донбассе, в то время как украинские власти по факту просто реагируют на те предложения, которые озвучивают или американцы, или европейские партнеры", - заявила она.

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Совсун также упрекнула президента за "очень неожиданные предложения, например, о прямых переговорах с Москвой".

"Это значит – переговоры без посредников. И когда я слышу от президента предложение о прямых переговорах с Москвой, то у меня есть вопрос – а что мы на прямых переговорах можем предложить Путину? Что такого мы можем ему дать, на что он согласился бы в обмен на какие-то уступки? Мы можем предложить что-то, только когда с нами за столом переговоров сидят наши западные партнеры, которые могут четко сказать - если вы не выполняете вот это, тогда мы вводим дополнительные санкции против России, которая является агрессором в этой ситуации. А если сидит за столом переговоров только Зеленский и Путин, то что мы можем предлагать?" – объяснила депутат.

По ее словам, "когда такие вещи появляются, то для западных партнеров это вызывает определенное непонимание относительно того, какова текущая позиция Украины".

"Конечно, контакты должны быть. Но вопрос в том, согласованы ли эти контакты на 100% с Западом, с теми партнерами, на которых мы рассчитываем, что они в случае чего будут вводить санкции... А сейчас давайте посмотрим по факту, что ключевые санкции, которые Украина требовала, это санкции против "Северного потока-2", сейчас вообще даже не обсуждаются... Сейчас американцы убрали эти санкции из своего оборонного бюджета. И я откровенно вам скажу, что не верю, что эти санкции каким-то образом удастся восстановить. Эта обеспокоенность на Западе по поводу украинской позиции как раз вызвана тем, что они не до конца понимают логику действий президента Зеленского", - отметила Совсун.

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Напомним, президент Владимир Зеленский 10 декабря в эфире телеканала "1+1" не исключил проведения в Украине референдума по вопросу Донбасса.

"Я не исключаю референдума относительно Донбасса в целом. И тут вопрос не в статусе… Это может быть по Донбассу, это может быть по Крыму. Это может быть в целом относительно окончания войны", - заявил Зеленский.

Ранее президент Владимир Зеленский также заявлял о готовности прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

В свою очередь политолог Валерий Дымов в эфире телеканала "Украина 24" сказал, что у президента Российской Федерации Владимира Путина есть сразу три причины для того, чтобы отказаться от переговоров с Украиной по поводу прекращения боевых действий на Донбассе.