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Угроза на границе: политолог объяснил, почему Путин не спешит отводить войска "Напряжение остается, оно никуда не исчезает"

Президент РФ Владимир Путин не спешит отводить войска от украинских границ даже после разговора с президентом США, чтобы не выглядеть плохо в глазах своего электората. Такое мнение озвучил в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" политолог Игорь Рейтерович.

"Путин не может себе позволить через один день после переговоров с Байденом отдать приказ отводить войска. Он тогда будет плохо выглядеть в глазах своего электората. Ему нужно выдержать паузу, стянуть еще больше войск, а затем перед Новым годом заявить, что войска начинают отходить. Пока мы не видим конкретных шагов по решению проблемы даже после разговора Байдена с Путиным. Напряжение остается, оно никуда не исчезает. Нам нельзя закрывать на это глаза", - говорит он.

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В то же время эксперт удивился заявлениям президента Владимира Зеленского о спаде напряжения на Донбассе:

"Все видят, что наращивание (военной активности пророссийских боевиков на Донбассе, - ред.) продолжается. Я добавлю, что у нас и Главное управление разведки Минобороны постоянно это фиксирует. Поэтому немного странными выглядят заявления президента, что напряжение спало. Или представителей Трехсторонней контактной группы, того же господина Арестовича, который говорит, что проблем уже нет".

Напомним, 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели переговоры, в том числе и по Украине. Беседа Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским состоялась 9 декабря.

Экс-посол США в Украине Джон Хербст в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что президент США Джо Байден готов усилить санкции против России и увеличить помощь Украине.

"Байден готов подтвердить санкции и военную помощь для Украины, на мой взгляд. Возможно, даже разрешить отправку натовских войск к границам России. Я уверен в том, что обо всем этом Байден будет говорить Путину. Но, на мой взгляд, Путин пока не решил, что делать. И он будет проверять намерения Байдена. И если он посчитает, что Байден настроен серьезно, то вероятность нового военного вторжения (в Украину - ред.) уменьшается, но такая возможность все равно останется. Путин хочет удержать этот кризис еще на много недель. Мы не увидим решения этой провокации сегодня или завтра", - сказал он.