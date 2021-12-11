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Скандал на блокпосту на Донбассе: замминистра обложил полицейских ругательствами Глава МВД Денис Монастырский инициирует служебное расследование

Заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили попал в громкий скандал с полицией на блокпосту возле Краматорска Донецкой области.

Как сообщается в сюжете программы "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24", авто Гогилашвили остановили правоохранители и попросили показать документы. Это настолько возмутило Гогилашвили, что он сначала обложил коллег отборной бранью, а затем начал угрожать.

Общение с замминистра сняли на видео сами полицейские:

Гогилашвили: Единственный замминистра с таким е**лом, как у меня – он один.

Полицейский: Теперь буду знать.

Гогилашвили: Ты теперь будешь знать? Я три года замминистра.

Полицейский: Рад с вами познакомиться.

Гогилашвили: Печально, что ты не знаешь. А теперь и я тебя знаю, дружок. Тебе это приятно не будет.

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Глава МВД Денис Монастырский отреагировал на скандал на своей странице в Facebook. Он предложит Кабмину провести служебное расследование, в ходе которого выяснят все обстоятельства инцидента. Пока он будет настаивать на отстранении Гогилашвили от должности.

Сам замминистра пока ситуацию не прокомментировал.

Александр Гогилашвили в МВД с 2019 года, сразу в должности замминистра. Он курирует борьбу с наркотиками и реабилитацию наркозависимых.

Жена Гогилашвили Мария Левченко ранее была личной помощницей президента Владимира Зеленского.

В 2020 году Гогилашвили наградили орденом "За заслуги" третьей степени.

За год до этого он засветился на фото с депутатом Госдумы России Николаем Валуевым. Снимки обнародовали в российской соцсети "Одноклассники". По данным российских СМИ, он являлся помощником экс-боксера, заведовал его бесплатными школами бокса в Ленинградской области.

Напомним, ранее представитель уполномоченного по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский оказался в центре громкого скандала. Лисянский в городе Святогорск устроил пьяную драку в ресторане и жестоко избил пенсионера-охранника.

Отметим, что Лисянский как представитель омбудсмена помогал переселенцам решать их проблемы, в частности с работодателями, а также занимался условиями содержания в тюрьмах, оказывал правовую помощь осужденным.