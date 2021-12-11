Скандал на блокпосту на Донбассе: замминистра обложил полицейских ругательствами
Глава МВД Денис Монастырский инициирует служебное расследование
Заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили попал в громкий скандал с полицией на блокпосту возле Краматорска Донецкой области.
Как сообщается в сюжете программы "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24", авто Гогилашвили остановили правоохранители и попросили показать документы. Это настолько возмутило Гогилашвили, что он сначала обложил коллег отборной бранью, а затем начал угрожать.
Общение с замминистра сняли на видео сами полицейские:
Гогилашвили: Единственный замминистра с таким е**лом, как у меня – он один.
Полицейский: Теперь буду знать.
Гогилашвили: Ты теперь будешь знать? Я три года замминистра.
Полицейский: Рад с вами познакомиться.
Гогилашвили: Печально, что ты не знаешь. А теперь и я тебя знаю, дружок. Тебе это приятно не будет.
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Глава МВД Денис Монастырский отреагировал на скандал на своей странице в Facebook. Он предложит Кабмину провести служебное расследование, в ходе которого выяснят все обстоятельства инцидента. Пока он будет настаивать на отстранении Гогилашвили от должности.
Сам замминистра пока ситуацию не прокомментировал.
Александр Гогилашвили в МВД с 2019 года, сразу в должности замминистра. Он курирует борьбу с наркотиками и реабилитацию наркозависимых.
Жена Гогилашвили Мария Левченко ранее была личной помощницей президента Владимира Зеленского.
В 2020 году Гогилашвили наградили орденом "За заслуги" третьей степени.
За год до этого он засветился на фото с депутатом Госдумы России Николаем Валуевым. Снимки обнародовали в российской соцсети "Одноклассники". По данным российских СМИ, он являлся помощником экс-боксера, заведовал его бесплатными школами бокса в Ленинградской области.
Напомним, ранее представитель уполномоченного по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский оказался в центре громкого скандала. Лисянский в городе Святогорск устроил пьяную драку в ресторане и жестоко избил пенсионера-охранника.
Отметим, что Лисянский как представитель омбудсмена помогал переселенцам решать их проблемы, в частности с работодателями, а также занимался условиями содержания в тюрьмах, оказывал правовую помощь осужденным.