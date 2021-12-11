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Кто потерял Донбасс: Порошенко резко ответил Зеленскому Экс-президент Украины отреагировал на слова Владимира Зеленского о потере Донбасса во время российско-украинской войны в 2014 году

В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24" экс-президент Петр Порошенко ответил на слова Владимира Зеленского о потере Донбасса из-за российской агрессии в 2014 году.

"Я хочу подчеркнуть, что скоро уже 3 года, как я не президент. И господину Зеленскому нужно изучить вопрос, что за 3 года его каденции было несколько следственных комиссий, 4 генпрокурора, подробно расследовавших это дело. Не Зеленскому утверждать о том, потерял я Донбасс или вернул. Потому что когда я стал президентом, весь украинский Донбасс был захвачен. Я сразу издал приказ о контрнаступлении и украинская армия освободила 2/3 оккупированного Донбасса", - сказал он.

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Петр Порошенко отметил, что за 3 года каденции Владимира Зеленского украинская армия не освободила от пророссийских оккупантов ни одного клочка земли.

"Напротив, во время принятия позорного решения о так называемом разведении, с украинской земли были отведены наши войска. Это огромная ошибка. И не господину Зеленскому, который в 2014 году снимал фильмы за счет российского бюджета, делал фото на Красной площади, о чем-то говорить . Поэтому, когда ты начинаешь расследование, очень важно не выйти на себя, господин Зеленский".

Напомним, что президент Владимир Зеленский во время пресс-марафона 26 ноября заявил, что считает бывшего секретаря Совета нацбезопасности Александра Турчинова человеком, потерявшим Крым, а пятого президента Петра Порошенко – человеком, потерявшим Донбасс.

"Ну, давайте честно – господин Турчинов рассматривается – я его не виню – как один из тех людей, которые потеряли Крым, а господин Порошенко – один из таких людей, которые потеряли Донбасс – вот и все. Это мое мнение. Мнение", - сказа он.

Ранее руководитель отделения Республиканской партии Ассамблеи штата Нью-Йорк Борис Пинкус рассказала, что думают в США о предоставление особого статуса оккупированным территориям Донбасса.

"И республиканцы, и многие демократы в Конгрессе и даже в администрации Байдена считают, что ни в коем случае никакой автономии не должно быть на базе Донецка и Луганска. Самый наглядный пример — Израиль, когда демократы в 90-е годы навязали Израилю автономию Палестины и два ослиных договора, которые обошлись Израилю в тысячи жизней мирных людей. То же самое может произойти сегодня с Украиной, поэтому ни о какой автономии ни Луганску, ни Донецку не может быть и речи. На сегодняшний день тандем Зеленский-Кулеба отлично справляются во внешней политике, вот так и держать", — сказал он.