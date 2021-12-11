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Путин просчитался и нарывается на адские санкции - Порошенко " Россия не имеет права силой менять границы в послевоенной Европе"

Путин получит жесткий ответ от стран Запада и США, если решится начать полномасштабные военные действия против Украины. Такое убеждение озвучил в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" на телеканале "Украина 24" экс-президент Петр Порошенко.

Порошенко, в частности, объяснил почему Владимир Путин решался на новую эскалацию конфликта с Украиной, сосредоточив большое количество войска на границе с нашим государством.

"Почему Путин пытался второй раз за этот год поднять ставки? Он считает, что весеннее противостояние он выиграл. Путин хотел встречи с американским президентом и он думает, что выбил себе Женевскую встречу. Путин очень хотел получить сертификацию "Северного потока-2" и уверен, что газопровод сертифицируют.Он добивался отмены евроатлантической интеграции Украины и думал, что поставит этот процесс на паузу. Он пытается легализовать аншлюс Беларуси, из-за Беларуси начался миграционный кризис, а против Путина не были применены санкции. но просчитался", - говорит Петр Порошенко.

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По его мнению, после переговоров с президентом США Джозефом Байденом, хозяин Кремля Владимир Путин понял, что ему не стоит нападать на Украину.

"Я считаю блестящим поведение президента США Джо Байдена на этих переговорах (с Путиным,-ред.) Путин еще не отвел войска, но мир отошел на шаг назад от чрезвычайно опасной пропасти, куда Путин толкал мир. Россия не имеет права силой менять границы в послевоенной Европе. Не имеет права вето на решение суверенного государства и народа Украины относительно дальнейшего развития нашей страны. И цена, если Путин будет иметь эти шаги - адские санкции, которые Байден, проведя переговоры с ключевыми лидерами, согласовал".

Ранее экс-министр обороны Украины Степан Полторак в эфире телеканала "Украина 24" заявил, президент РФ Владимир Путин не откажется от идеи уничтожения украинского государства.

"Мы временно отодвинули агрессию РФ от Украины. Но главная цель Путина – это уничтожить Украину… Это хорошо, что они (Запад – ред.) обещают мощные экономические санкции. Но не надо недооценивать Путина. Он сейчас это время использует для того, чтобы максимально подготовиться к этим санкциям, минимизировать потери, найти пути обхода и снова потом прийти с оружием в Украину. Нам нужно самим быть готовыми к этой войне", - подчеркнул он.