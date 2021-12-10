23:55, Вчера

Россия планирует уничтожить Украину, нужно готовиться к войне - Полторак Агрессию РФ от Украины отодвинули только временно, предупредил экс-министр обороны

Украина должна постоянно быть готова к большой войне с Россией, поскольку президент РФ Владимир Путин не откажется от идеи уничтожения украинского государства.

Об этом заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24" экс-министр обороны Украины Степан Полторак.

"Россия продолжает наращивать свои группировки. В последнее время Россия начала проводить мероприятия, свидетельствующие о том, что она готовится к широкомасштабной войне. И думать о том, что это не произойдет – на самом деле это трата времени. Пока в России существует цель – уничтожение украинского государства и украинского народа… Путин никогда в жизни не откажется от такой цели", – заявил экс-министр.

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По словам Полторака, "высшая точка кипения по обстановке на границе как раз дошла до этого времени - конец года и начало следующего года".

"Мы временно отодвинули агрессию РФ от Украины. Но главная цель Путина – это уничтожить Украину… Это хорошо, что они (Запад – ред.) обещают мощные экономические санкции. Но не надо недооценивать Путина. Он сейчас это время использует для того, чтобы максимально подготовиться к этим санкциям, минимизировать потери, найти пути обхода и снова потом прийти с оружием в Украину. Нам нужно самим быть готовыми к этой войне", - подчеркнул он.

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Напомним, экс-министр социальной политики Андрей Рева в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Украина стоит на пороге большой войны с Россией и вторжение РФ может произойти уже в ближайшие месяцы.

"Я глубоко убежден, что стоим на пороге серьезной войны с Российской Федерацией. Вторжение российской армии – это вопрос не лет, а вопрос нескольких дней, недель, а возможно, месяцев. Хочу сказать, что если ружье висит в первом акте спектакля, в последнем оно обязательно выстрелит. Россия последние семь лет ведет гибридную войну не для того, чтобы захватить Крым или часть Донбасса", - заявил он.

В свою очередь, экс-премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что США сделали выводы из 2014 года не оставят Украину один на один с Россией.

"Первое – США показали, что они остались лидерами свободного мира. Второе – США показали, что они консолидировали полностью всю поддержку Запада на борьбу за украинскую независимость против российской военной агрессии. Третье – США четко сказали Путину, что так, как в 2014 году, больше не будет. Будут введены экономические и другие санкции. Четвертое - никаких уступок США в пользу Путина не произошло. США заявили, что вопрос членства Украины в НАТО - это вопрос Украины и НАТО, а не Путина", - рассказал он.