23:18, Вчера

Путин в ловушке, но будет готовить нападение – экс-премьер Россияне не теряют надежды уничтожить украинское государство, заявил Арсений Яценюк

Президент России Владимир Путин после переговоров с президентом США Джо Байденом убедился, что Запад не оставит Украину один на один с РФ. Но он накапливает силы и выжидает возможность для следующего удара.

Об этом заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24" экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

"Речь идет о выживании Украины как таковой. Россияне имеют одну четкую цель – забрать всю Украину и уничтожить украинское государство. В рамках этой войны фактически Украина борется против российской агрессии не одна – она борется вместе с внешним миром", - подчеркнул экс-премьер.

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Яценюк заверил, что американская администрация сделала выводы из 2014 года, и со стороны Соединенных Штатов "нет никакой "зрады".

"Первое – США показали, что они остались лидерами свободного мира. Второе – США показали, что они консолидировали полностью всю поддержку Запада на борьбу за украинскую независимость против российской военной агрессии. Третье – США четко сказали Путину, что так как в 2014 году больше не будет. Будут введены экономические и другие санкции. Четвертое - никаких уступок США в пользу Путина не произошло. США заявили, что вопрос членства Украины в НАТО - это вопрос Украины и НАТО, а не Путина. Хотя Путин начал эту эскалацию, чтобы получить какие-то дивиденды, чтобы получить уступки, надавить на западный мир и таким образом продемонстрировать, что западный мир слаб", - рассказал он.

В то же время Яценюк отметил, что "нельзя недооценивать Путина".

"Я думаю, что Путин сейчас находится в определенной ловушке. С одной стороны, он увидел, что никто Украину не сдал и сдавать не собирается. С другой стороны, он выжидает, он будет накапливать силу и думать, когда и как ударить в следующий раз. И здесь нужно полагаться на западную поддержку, конечно, но главное – надо полагаться на украинскую армию, на украинский народ", - заявил экс-премьер.

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Напомним, экс-министр социальной политики Андрей Рева в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Украина стоит на пороге большой войны с Россией и вторжение РФ может произойти уже в ближайшие месяцы.

"Я глубоко убежден, что стоим на пороге серьезной войны с Российской Федерацией. Вторжение российской армии – это вопрос не лет, а вопрос нескольких дней, недель, а возможно, месяцев. Хочу сказать, что если ружье висит в первом акте спектакля, в последнем оно обязательно выстрелит. Россия последние семь лет ведет гибридную войну не для того, чтобы захватить Крым или часть Донбасса", - заявил он.

Ранее российская журналистка Юлия Латынина рассказала в эфире телеканала "Украина 24", решится ли президент РФ Владимир Путин на открытое вторжение в Украину.

"Настоящая война, в отличие от гибридной, может быть проиграна. Путин никогда не ведет войн, которые могут быть проиграны. Путин все время, когда во что-нибудь ввязывается, обязательно ввязывается так, чтобы можно было сказать - "это шахтеры и трактористы, это не я, лошадь не моя", - пояснила она.