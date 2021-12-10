22:30, Вчера

Спивак о давлении на телеканалы: "Не нужно подменять понятия" "Мы - не враги"

Критика власти в Украине - это и помощь самому государству, заявил в эфире "Большая пятница" на телеканале "Украина" 24 телеведущий и политолог Дмитрий Спивак.

"3-4 дня тому назад товарищ Шабунин (руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин - прим. ред.) обвинил телеканал "Украина 24", написал кляузу куда-то в американское посольство, говорит: "Здесь вот, это вот нарративы Кремля". И через час после него выходит Арестович (внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович - прим. ред.) и говорит: "Да". Т.е. сегодня, как говорит Арестович, критиковать власть - это преступление, "это вы подыгрываете врагу". Они что, из нас Шариковых делают? Т.е. критиковать власть у нас в Украине уже Зеленский запрещает? Я хочу ответить всем, кто считает, что критика власти, основанная на аргументах, цифрах, документах и фактах... Я считаю, что это наша помощь и государству, и Зеленскому. Мы (которые помогаем ему давать эту информацию) - не враги. А вот те, кто несут ему ложь, "облизывает" его с утра до вечера, не говорит ему правду о том, что происходит в стране, - вот это и есть преступники и диверсанты против собственной страны", - сказал он.

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"Может, это власть топчется по Конституции и европейским ценностям, когда закрывает без суда и следствия телеканалы? Может, это власть нарушает европейские ценности и демократические нормы, когда в нарушение Конституции вводит санкции против граждан Украины? Может, это власть нарушает европейские ценности и свои обязательства перед гражданами Украины, когда "положили" просто целые отрасли промышленности, когда не подготовились к зиме, вакцинации, когда половина фонда COVID-19 украдена на дороги? Как бы кому не нравилось - это деньги, принадлежащие людям. Эти деньги должны были принадлежать медицине", - рассказал телеведущий.

По его мнению, в Украине не будет ни диктатора, ни узурпации власти:

"И если на телеканале "Украина 24" я говорю вслух правду, если акционер этого телеканала не вводит здесь цензуру и не занимается "темниками", если на этом телеканале есть свобода слова - вот это я и считаю достижением демократии. И не нужно подменять понятия и желание задушить свободу слова с желанием избраться на второй срок, и поставить под информационный контроль все информационное поле Украины. Это путь к диктатуре, узурпации власти, это проигрышный путь, потому что в Украине вся эта мерзость не приживается. Не будет в Украине ни диктатора, ни узурпации власти".

Также он отметил, что телеканалы без решения суда закрывать нельзя:

"Точка. Здесь нет запятой, нет "или", нет "в случае", здесь просто точка. И человека нельзя признать преступником без решения суда. Это фундаментальное право человека и принцип существования государства".

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Напомним, руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин обвинил телеведущую Наташу Влащенко в антиреформаторской и антизападной позиции на основании мониторинга летнего сезона 2021 года политического шоу "ХАРД с Влащенко", опубликованного 4 декабря на сайте аналитического центра Atlantic Council.

"Согласно анализу ЦПК, многие ключевые темы, представленные в "Hard с Влащенко" летом 2021 года, полностью отражают популярные кремлевские нарративы. Идея внешнего управления Украиной фигурировала в 11 эпизодах, предполагаемая эксплуатация Украины Западом обсуждалась в шести шоу", – говорится в публикации.

Влащенко отреагировала на обвинения Шабунина, назвав их "доносом".



"Это не первый донос господина Шабунина, не имеющий под собой никаких оснований. Пророссийские позиции – это то, что может вывернуть наизнанку любого гражданина Украины, потому что нам сейчас тяжело, потому что восьмой год идет война, мы потеряли Крым, часть нашей территории на Востоке под оккупацией и, конечно, люди, которые ведут пророссийскую пропаганду, мало кому будут нравиться. И если ты хочешь оболгать человека, то обязательно, как в 1937 году, ты должен написать что-то такое, что заденет любого гражданина", – сказала Влащенко в видеообращении.