22:15, Вчера

Не будет никакой войны: Спивак удивил заявлением Политолог напомнил, что миром правят деньги

Россия не будет развязывать широкомасштабную войну против Украины, поскольку ей это невыгодно.

Об этом заявил в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" телеведущий, политолог Дмитрий Спивак.

"У меня есть четкое убеждение - не будет войны, хватит о войне… Не будет никакой широкомасштабной войны, потому что миром правят деньги, миром правит экономика. Товарооборот между Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией за половину 2021 года достиг максимума - практически 20 миллиардов, прибавили 40%. Да - говорят, да - "мочат" друг друга и торгуют. В Америку - нефть, ископаемые, драгметаллы. Из Америки - станки, техника… Миром правят экономика и деньги. Значит, в мире никто не допустит Третьей мировой войны, она невыгодна никому", - отметил политолог.

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По его словам, эскалация конфликта "нужна только для того, чтобы каждый крупный геополитический игрок решал свои вопросы".

"Я хочу, чтобы Украина решала прежде всего наши вопросы… Мы, пока разговариваем о войне, пришли к тому, чего не было никогда. Мы не в состоянии себя обеспечить собственным газом, хотя он у нас есть. Мы не в состоянии обеспечить себя электроэнергией, хотя у нас есть ключевые необходимые моменты для того, чтобы это было генерировано. Мы не в состоянии себя обеспечить углем, не в состоянии себя обеспечить сахарной свеклой - сейчас начинаем импорт из Польши. Мы огурцы уже из России покупаем, это смешно", - заявил Спивак.

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Напомним, экс-министр социальной политики Андрей Рева в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Украина стоит на пороге большой войны с Россией и вторжение РФ может произойти уже в ближайшие месяцы.

"Я глубоко убежден, что стоим на пороге серьезной войны с Российской Федерацией. Вторжение российской армии – это вопрос не лет, а вопрос нескольких дней, недель, а возможно, месяцев. Хочу сказать, что если ружье висит в первом акте спектакля, в последнем оно обязательно выстрелит. Россия последние семь лет ведет гибридную войну не для того, чтобы захватить Крым или часть Донбасса", - заявил он.

Ранее российская журналистка Юлия Латынина рассказала в эфире телеканала "Украина 24", решится ли президент РФ Владимир Путин на открытое вторжение в Украину.

"Настоящая война, в отличие от гибридной, может быть проиграна. Путин никогда не ведет войн, которые могут быть проиграны. Путин все время, когда во что-нибудь ввязывается, обязательно ввязывается так, чтобы можно было сказать - "это шахтеры и трактористы, это не я, лошадь не моя", - пояснила она.