20:42, Сегодня

"Это будет концом России": Ольшанский о возможных планах Путина Александр Ольшанский объяснил, можно ли сравнивать Путина с Гитлером

Возможное полномасштабное вторжение войск России в Украину станет концом для РФ.

Такое мнение высказал в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" заместитель главы исполкома Национального совета реформ Александр Ольшанский.

"Это будет для России не катастрофой. Это будет концом. Невозможно этого не понимать. Большая война в современном мире невозможна без проигравшей стороны. Помните Вторую мировую - Черчилль, Рузвельт и Сталин собрались и сказали, что только безоговорочная капитуляция. Это означало, что Германию сотрут с лица земли, что, собственно, и случилось по факту. Никто не подписал мирный договор, никто не остановился на Рейне и так далее. Урок был усвоен. Поэтому совершенно понятно, что в условиях насыщенности мира ядерным оружием, в условиях географии, которая есть сейчас, это конец", - отметил Ольшанский.

Читайте также: Домой поедут тысячи трупов: Путину вынесли предупреждение

Заместитель главы исполкома Совета реформ также считает неуместными сравнения Путина с Гитлером.

"Я считаю, что это неоправданное сравнение, что сейчас ситуация другая, в том числе - по причине того, как устроен мир. Дело в том, что у Гитлера не было активов в американских банках. Гитлера и немецкую элиту слабо интересовали экономические последствия войны. Это они потом строили себе дворцы, собирали со всего мира картины и так далее, они с этого не начали, они этим закончили. Поэтому здесь совершенно другая ситуация", - сказал он.

Читайте также: "Путин получил пощечину": эксперт объяснил новое решение России по Донбассу

Напомним, экс-министр социальной политики Андрей Рева в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Украина стоит на пороге большой войны с Россией и вторжение РФ может произойти уже в ближайшие месяцы.

"Я глубоко убежден, что стоим на пороге серьезной войны с Российской Федерацией. Вторжение российской армии – это вопрос не лет, а вопрос нескольких дней, недель, а возможно, месяцев. Хочу сказать, что если ружье висит в первом акте спектакля, в последнем оно обязательно выстрелит. Россия последние семь лет ведет гибридную войну не для того, чтобы захватить Крым или часть Донбасса", - заявил он.

Ранее российская журналистка Юлия Латынина рассказала в эфире телеканала "Украина 24", решится ли президент РФ Владимир Путин на открытое вторжение в Украину.

"Настоящая война, в отличие от гибридной, может быть проиграна. Путин никогда не ведет войн, которые могут быть проиграны. Путин все время, когда во что-нибудь ввязывается, обязательно ввязывается так, чтобы можно было сказать - "это шахтеры и трактористы, это не я, лошадь не моя", - пояснила она.