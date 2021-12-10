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Путин ищет повод для войны: экс-министр указал на серьезную угрозу Андрей Рева привел параллели с событиями, предшествующими Второй мировой войне

Украина стоит на пороге большой войны с Россией, вторжение войск РФ может состояться уже в ближайшие месяцы.

Такое мнение в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" высказал экс-министр социальной политики Украины Андрей Рева.

"Я глубоко убежден, что стоим на пороге серьезной войны с Российской Федерацией. Вторжение российской армии – это вопрос не лет, а вопрос нескольких дней, недель, а возможно, месяцев. Хочу сказать, что если ружье висит в первом акте спектакля, в последнем оно обязательно выстрелит. Россия последние семь лет ведет гибридную войну не для того, чтобы захватить Крым или часть Донбасса", - заявил он.

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По словам экс-министра, цели войны, которую ведет Россия, четко изложены в статье президента РФ Владимира Путина об Украине:

"Эта статья не оставляет сомнений, что Украины нет и не может быть. Так же нет и не может быть украинцев. "Мы русские люди, кто думает иначе - это бандеровцы, люди, испорченные бандеровской пропагандой". Мы их перевоспитаем тогда, когда мы воссоединимся".

Рева привел параллели с событиями, предшествующими Второй мировой войне:

"Перед Второй мировой войной тоже все очень удивлялись – Гитлер нападет, Гитлер не нападет, не надо поддаваться на провокации и так далее, когда он собирал войска".

Как подчеркнул экс-министр, "цель Путина очень проста – завоевание и присоединение Украины".

"Что он хотел услышать от Байдена? Его интересовало одно - американцы вмешаются военным путем в случае наступления, или не вмешаются? Он услышал то, что он хотел услышать - мы будем щекотать Россию экономическими и другими санкциями. Щекотки Путин не боится. Уже есть заявление Лаврова, что мы требуем от НАТО отозвать решение Бухарестского саммита, согласно которому Украина и Грузия будут членами НАТО. Это прямой ультиматум, они ищут повод для войны", - пояснил он.

Рева отметил, что поскольку Украина не собирается выполнять Минские договоренности в интерпретации Российской Федерации, РФ может попытаться на нее надавить военным путем:

"Первые Минские соглашения подписывались после Иловайского котла, вторые - после Дебальцево. Если они сейчас перейдут границу и обеспечат военное вторжение с целью разгрома находящихся на Донбассе Вооруженных сил Украины, после этого придется подписывать "Минск-3", а возможно, и что-то другое. Именно это сегодня является главной целью Путина – победоносная война".

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Ранее российская журналистка Юлия Латынина рассказала в эфире телеканала "Украина 24", решится ли президент РФ Владимир Путин на открытое вторжение в Украину.

"Настоящая война, в отличие от гибридной, может быть проиграна. Путин никогда не ведет войн, которые могут быть проиграны. Путин все время, когда во что-нибудь ввязывается, обязательно ввязывается так, чтобы можно было сказать - "это шахтеры и трактористы, это не я, лошадь не моя", - пояснила она.

В свою очередь литовский журналист Аудрюс Сяурусявичюс высказал мнение, что президент России Владимир Путин разрушил "русский мир" и навсегда потерял Украину.