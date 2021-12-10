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У Путина нет цели уничтожить Украину: нардеп удивил заявлением Нардеп объяснил свое неожиданное заявление

Президент Владимир Путин стремится создать из России сверхгосударство, чтобы восстановить в границах России все влияние Советского Союза. Об этом заявил в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" народный депутат Сергей Власенко.

"Когда говорят о том, что цель Путина — уничтожить Украину, я с этим не согласен. Потому что это — инструмент, это не цель. Цель Путина — сделать Россию сверхдержавой, у него большая геополитическая цель. И восстановить, условно говоря, Советский Союз в лице России, и дестабилизировать европейский и мировой порядок, который был создан после Второй мировой войны и после 1991 года. К сожалению, Украина — это место, где все это происходит", - сказал он.

Нардеп считает, что Владимир Путин и Джо Байден обсуждали на недавних переговорах не только Украину, но и другие вопросы мирового уровня.

"И именно поэтому мы все действия Путина должны анализировать через его цель. Его цель — не Украина, цель — стать мировым игроком, сильным мировым лидером для того, чтобы восстановить в границах России все влияние Советского Союза", - отметил он.

Власенко объяснил, как хозяин Кремля дестабилизирует ситуацию в мире и усиливает свое господство:

"Он дестабилизирует ситуацию экономически с газом в Европейском Союзе. Он совершал некоторые действия в Сирии во время обострения. Происходит обострение на украинско-российской границе. То есть его задача — дестабилизация везде, где только возможно, а потом за счет якобы некоторых шагов назад усиливать свое влияние в геополитической сфере", - сказал нардеп.

Напомним, 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели переговоры, в том числе и по Украине. Беседа Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским состоялась 9 декабря.

Экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман так прокомментировал итоги переговоров между США и РФ:

"Мы хотим мира, но понимаем, что причина войны в Украине, которую развязала Россия, находится в РФ. Для себя Путин и его режим выбрал тот путь, который в конце концов привел к аннексии Крыма и оккупации территорий Украины. То, что президент Байден абсолютно четко во время разговора с Путиным сказал о том, что будет защищать территориальную целостность Украины, и предостерег от дальнейших военных действий на территории Украины, а если это не будет соблюдено, то будут разрушительные санкции по отношению к России, — это очень хороший сигнал. Вторая позиция — что Путин сегодня нападает не только на Украину. Послушайте, о чем он сейчас говорит: о странах западной демократии, о блоке НАТО. Это ведь не агрессивная сила, которая нападает, а она сдерживает агрессию авторитарных режимов. Мы — часть демократического мира.

Путин должен усвоить одну вещь: больше никогда в жизни Украина не будет частью России. Мы никогда не будем исповедовать те принципы, которые стоят на повестке дня в России. Мы против диктатуры, мы за свободу слова, мы за верховенство права, мы за интеграцию в европейское сообщество, за коллективную безопасность. Это должен усвоить Кремль. Кроме того, Украина не несет никакой опасности для России, они это понимают. Но за нас определять, как мы должны жить — это не их дела. И поэтому консолидация с демократическим миром имеет для нас огромное значение", — сказал он.