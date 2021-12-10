18:41, Сегодня

Путин идет впереди: экс-посол об опасности для Украины Валерий Чалый прокомментировал переговоры Байдена и Путина

О последствиях переговоров президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина рассказал в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" украинский дипломат Валерий Чалый.

"Вопрос в том, ожидает ли кто-то от таких переговоров с Путиным результатов для Украины. Тут ответа — нет. Относительно последствий, в позитиве то, что Путин сформировал против себя широкую международную коалицию. Когда-то в 2015 году много усилий было, когда мы ее формировали, и США пришлось к этому подталкивать. А сейчас мы видим, что Джозеф Байден продемонстрировал лидерство и показал, что готов играть активную роль в формировании такой коалиции", — сказал он.

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При этом дипломат считает, что в выигрыше пока остается Россия.

"Ожидания были такие, что после разговора президентов США и России будет какая-то разрядка напряженности. А мы получили сейчас прямо сегодня попытку России взять под контроль 70% Азова. И как на это реагировать? Мы все вместе в ловушке сейчас. Я считаю, что Путин все равно идет на шаг впереди, он опережает реакции. И его поднятие ставок продолжится. Поэтому в принципе эти звонки ожидаемо не дали решения проблемы, но они на пути дипломатического сдерживания. Единственная проблема в том, что Россия, НАТО и США мыслят стратегически, а Украина, к сожалению, вынуждена действовать тактически, потому что угрозы и убийства наших воинов происходят прямо в эти дни", — сказал он.

Напомним, 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели переговоры, в том числе и по Украине. Беседа Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским состоялась 9 декабря.

Народный депутат Ирина Геращенко также высказывалась о последствии этих переговорах для Украины.

"Худшее уже происходит, на самом деле. Хочу подчеркнуть, что всегда, даже если нам будут рисовать розовые замки, хуже всего, когда об Украине говорят без Украины. Извините, это наша страна. Мы создатели своей судьбы. Я считаю, что Зеленский сейчас во время переговоров с Байденом должен поблагодарить нашего стратегического партнера за неизменную поддержку нашей территориальной целостности, суверенитета, но поставить очень четкую рамку: вы говорите об Украине, и мы настаиваем, чтобы это происходило только с Украиной", — сказала она.