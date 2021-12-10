18:16, Сегодня

Зеленский не должен говорить напрямую с Путиным: журналист назвал причину "С этим господином лучше разговаривать при свидетелях"

Президент Украины Владимир Зеленский ни в коем случае не должен садиться за стол переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сказал в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" журналист Евгений Киселев.

"Путину верить нельзя, он наперсточник, врун, болтун и хохотун. Все равно обманет, обведет вокруг пальца, он это умеет делать. Лучше Владимиру Путину провести переговоры с Зеленским через каких-то посредников. И Зеленскому я бы тоже посоветовал, если была бы такая возможность. С этим господином (Владимиром Путиным, - ред.) лучше разговаривать при свидетелях. При чем при тех свидетелях, которые потом его могут и за руку схватить и носом ткнуть в его собственный обман", - говорит журналист.

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Киселев объясняет, что прямые переговоры между президентами Украины и России логичны только в том случае, когда сторонам есть что предложить друг другу.

"Что может сейчас Владимир Зеленский может предложить Путину? Путин одержим идеей сохранить Украину в сфере российского влияния. Самое болезненное поражение, которое когда-то потерпел Путин - в ходе событий 2004 года, когда он, что называется, поставил все на победу Виктора Януковича. Он дважды его поздравлял с победой на выборах. Путин этого не забыл, он человек злопамятный, мстительный", - подчеркнул он.

Ранее политолог Валерий Дымов сказал, что у президента Российской Федерации Владимира Путина есть сразу три причины для того, чтобы отказаться от переговоров с Украиной по поводу прекращения боевых действий на Донбассе.

"Россия всегда разорвет любой договор, который ее не удовлетворяет. Путин никогда не пойдет на переговоры, которые его не будут удовлетворять. И мы должны понимать, что у нас война, а наша нынешняя власть практически полностью удовлетворяет Путина", - заявил он.