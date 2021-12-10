17:33, Сегодня

На переговорах Путина и Зеленского должен быть еще один президент - мнение политолога С президентом России не о чем договариваться, считает Георгий Биркадзе

Президент Украины Владимир Зеленский должен понять для себя, что президент России Владимир Путин - убийца и шизофреник, с которым нельзя договориться. Их переговоры имеют смысл, только если на них будет присутствовать президент США Джо Байден.

Такое мнение в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" высказал политолог Георгий Биркадзе, оценивая возможность встречи президентов Украины и РФ.

"Говорят, что нужно быть оратором, чтобы вести переговоры с "императором". За 30 лет в нашей стране лучшего оратора, чем Владимир Зеленский, еще не было. Это он показал, когда выступал в Верховной Раде", - считает политолог.

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При этом эксперт выразил убеждение, что встреча "сильно ничего нам не принесет".

"Но Владимир Зеленский, когда шел на выборы, обещал, он сказал "я готов встречаться хоть с чертом лысым". Я считаю, чтобы действительно он для себя понял, что с этим человеком не о чем договариваться - это убийца и неадекватный шизофреник... он должен встретиться и послушать", - сказал он.

Как отметил Биркадзе, президент Российской Федерации сам уклоняется от встречи.

"Только если наш союзник господин Байден нам поможет, чтобы они сели втроем поговорить", - добавил политолог.

Напомним, экс-секретарь СНБО Александр Данилюк в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, почему Россия не согласится на любые переговоры с украинской стороной.

"То, что Зеленский хочет напрямую говорить с Путиным... Раньше мы все этого боялись, потому что он не был готов. В принципе он и сейчас не готов, но сейчас почему он так на этом настаивает? Потому что он понимает, что Путин уже понял, что Зеленский "уже все"... И он об этом сам сказал в своей статье. И потом, мне кажется, Медведев там подтвердил, что на самом деле с Зеленским не о чем говорить, "Будем ждать нового президента". России некуда спешить. Там особых результатов не требуется, кроме капитуляции. Сможет ли Зеленский пойти на капитуляцию? Я думаю, что нет. Ему это никто не простит...", - отметил Данилюк.

Политолог Валерий Дымов сказал, что у президента Российской Федерации Владимира Путина есть сразу три причины для того, чтобы отказаться от переговоров с Украиной по поводу прекращения боевых действий на Донбассе.