16:14, Сегодня

Переговоры Байдена и Зеленского: экс-министр сказал о том, что не услышали украинцы "На эти вопросы 2,5 года, к сожалению, ответа нет"

После вчерашних переговоров с президентом США Джо Байденом президент Украины Владимир Зеленский должен был не говорить украинцам общие фразы. Об этом в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" заявил экс-глава Минсоцполитики Павел Розенко.

"Он украинскому обществу должен предоставить план, за счет каких шагов украинские власти хотят интенсифицировать Нормандский формат, восстановить территориальную целостность, потому что, собственно, все общество 2,5 года добивается этого от Владимира Зеленского", - сказал он.

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"К сожалению, 2,5 года мы конкретного ответа на этот вопрос... Вопрос состоит в следующем: как Владимир Зеленский хочет выполнить свои предвыборные обещания и восстановить территориальную целостность Украины и мир? На эти вопросы 2,5 года, к сожалению, ответа нет, как и нет ясности после этих телефонных переговоров", – рассказал Розенко.

Напомним, 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели переговоры, в том числе и по Украине.

После чего, 9 декабря, состоялись телефонные переговоры президентов Украины Владимира Зеленского и США Джо Байдена, длившиеся полтора часа.

Экс-посол США в Украине Джон Хербст в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что президент США Джо Байден готов усилить санкции против России и увеличить помощь Украине.

"Байден готов подтвердить санкции и военную помощь для Украины, на мой взгляд. Возможно, даже разрешить отправку НАТОвских войск к границам России. Я уверен в том, что обо всем этом Байден будет говорить Путину. Но, на мой взгляд, Путин пока не решил, что делать. И он будет проверять намерения Байдена. И если он посчитает, что Байден настроен серьезно, то вероятность нового военного вторжения (в Украину - ред.) уменьшается, но такая возможность все равно останется. Путин хочет удержать этот кризис еще на много недель. Мы не увидим решения этой провокации сегодня или завтра", - сказал он.