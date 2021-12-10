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"Путин получил пощечину": эксперт объяснил новое решение России по Донбассу Москва пытается выкручивать руки заложникам - жителям ОРДЛО, объяснил Михаил Притула

Президент России Владимир Путин потерпел несколько ощутимых дипломатических поражений, и теперь пытается "выкручивать руки" жителям Донбасса, чтобы получить внешнеполитические преимущества.

Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" рассказал военный эксперт Михаил Притула, комментируя отказ России от нового перемирия на Донбассе и обмена пленными.

"Логика здесь не военная, логика сугубо в разрезе российского менталитета – "держите меня семеро, потому что я психический", – пояснил он.

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Эксперт напомнил, что "4-5 дней подряд Россия получила несколько серьезных дипломатических пощечин".

"Путин долго сидел в бункере и никуда не уезжал. Но 6 декабря он лично прибыл в Индию для того, чтобы склонить на свою сторону одного из геополитических игроков в мире, который уже склонился в сторону США. Это было как раз перед переговорами Путина и Байдена относительно Украины, относительно дальнейшей судьбы Донбасса. В Индии он получил серьезное дипломатическое поражение, Индия не пошла на расширение сотрудничества с Россией. После чего был диалог с Байденом, на котором, скорее всего, было сказано, что нужно сделать, чтобы освободить Донбасс от присутствия российских войск. Конечно, это был довольно жесткий разговор и достаточно жесткие условия были выставлены Путину, было дано несколько дней, чтобы он принял решение", - отметил Притула.

По его словам, сейчас "Москва в своем "имперском величии" пытается начать выкручивать руки заложникам".

"А заложниками являются жители Донбасса на сегодняшний день. Они являются теми людьми, над которыми хочет издеваться Российская Федерация для того, чтобы получить хоть какие-то преимущества на внешнем дипломатическом поле для себя лично. То есть вот что происходит: на самом деле идет пытка жителей Донбасса, жителей Мариуполя со стороны Российской Федерации... Поводом для обострения является попытка России поднять свое влияние в мире, которое очень серьезно упало в кругу игроков США-Китай-Индия... Россия пытается выкрутить руки жителям Донбасса, чтобы как-то стать в круг этих игроков глобального уровня", – подчеркнул военный эксперт.

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Напомним, на заседании Трехсторонней контактной группы по Донбассу 7 декабря украинская сторона предложила инициативы:

- усиление режима прекращения огня и возвращение к стойкому перемирию;

- открытие КПВВ в Счастье, Золотом, которое с украинской стороны открыто с ноября 2020 года;

- взаимный обмен удерживаемыми лицами, что позволило бы освободить в ближайшем будущем около 60 человек.

Все три предложения были отклонены российской стороной.

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