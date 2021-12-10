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Россия блокирует переговоры по Донбассу: что делать Украине Сергей Гармаш рассказал, как идет работа в Трехсторонней контактной группе

Россия в Трехсторонней контактной группе отказалась вернуться к режиму прекращения огня на Донбассе и блокирует переговоры. Что в этой ситуации делать Украине, рассказал в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" член украинской делегации в ТКГ, журналист Сергей Гармаш.

"То же, что и сейчас — выступать с мирными инициативами, настаивать на перемирии, настаивать на обмене, настаивать на открытие КПВВ. В конце концов, это прямое обязательство России по Минским соглашениям и по решениям "нормандской четверки" в Париже в 2019 году. Если действительно получится задействовать в давлении на Москву Соединенные Штаты, то, думаю, по каким-то из этих пунктов, скорее всего, гуманитарным, возможны какие-то сдвиги. Даже то, что Москва пошла на обсуждение этих вопросов, — мы обсуждали возвращение к режиму тишины позавчера более восьми часов и вчера в экстренном режиме более трех часов, — значит, что Москве нужно показать США, что она конструктивна в этом вопросе. Раньше она даже не приступала к какому-либо реальному обсуждению восстановления режима тишины", — сказал он.

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Также Гармаш ответил, какой формат привлечения США к переговорам он считает наиболее эффективным.

"Мне бы хотелось, чтобы США выступили в роли наблюдателей на Минских переговорах, чтобы они более реально оценивали ситуацию на этой дипломатической площадке и видели, кто конструктивен, а кто нет. И, естественно, участие в нормандском формате, где Россия есть, а ОРДЛО нет, и где Россия выступает де-факто стороной конфликта, было бы очень полезно, потому что для нас приоритетен нормандский формат, потому что там присутствует Путин, и решения нормандского формата — это прямое обязательство его выполнения. В минском процессе Россия называет себя посредником и заявляет, что у нее нет обязательств. В "нормандии" этот трюк не пройдет", — сказал он.

Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что "нет противопоказаний" присоединения США к нормандскому формату.

"В принципе противопоказаний к подключению США нет, поскольку они реально влияют на Украину, и от позиции Вашингтона зависит очень многое в урегулировании украинского конфликта. Если США реально готовы внести свой вклад, мы всегда были открыты к тому, чтобы Америка оказывала свое влияние на Киев", — заявил и.о. директора Третьего европейского департамента МИД России Олег Красницкий.

Также член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш в эфире телеканала "Украина 24" сообщил о возможности присоединения США к переговорам по Донбассу.

"Не прямо в минском процессе. Там, к сожалению, нет иного места для Соединенных Штатов, чем модератора в одной из рабочих подгрупп от имени ОБСЕ, там, в принципе может быть и американец. Но нам это ничего не дает, кроме того, что США будут лучше понимать ситуацию и лучше знать, что происходит на самом деле. Влияния на переговоры это не даст", — сказал он.