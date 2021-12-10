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Переговоры Путина и Зеленского: экс-министр объяснил, почему это плохо для Украины "Я лично боюсь прямых переговоров без присутствия других сторон нормандского формата

Прямые переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским должны проходить с другими представителями нормандского формата. Об этом сказал в эфире "Ток-шоу Сегодня" на телеканале "Украина 24" экс-глава Минсоцполитики Павел Розенко.

По словам экс-министра, Зеленскому нельзя встречаться с Путиным наедине из-за отсутствия необходимого политического опыта.

"Я лично боюсь прямых переговоров без присутствия других сторон нормандского формата в позиции Зеленский-Путин, из-за неопытности Зеленского. И самое главное – из-за отсутствия четкой позиции Украины в этих переговорах с Путиным", - сказал Розенко.

Напомним, 1 декабря Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде. Президент сказал, что остановить войну на Донбассе можно только в случае прямого диалога с Россией.

Он отметил, что не боится говорить россиянам о войне на Донбассе и оккупации Крыма. Также он готов вести диалог с Владимиром Путиным напрямую.

"Мы должны сказать правду. Мы не сможем остановить войну без прямых переговоров с Россией. Сейчас это признали все внешние партнеры, а некоторые внутренние это не признают. Мы должны говорить, зная, что у нас сильная, мощная армия, и не бояться говорить друг другу правду", - заявил Зеленский.

Экс-секретарь СНБО Александр Данилюк в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, почему Россия не согласится на любые переговоры с украинской стороной.

"То, что Зеленский хочет напрямую говорить с Путиным... Раньше мы все этого боялись, потому что он не был готов. В принципе он и сейчас не готов, но сейчас почему он так на этом настаивает? Потому что он понимает, что Путин уже понял, что Зеленский "уже все"... И он об этом сам сказал в своей статье. И потом, мне кажется, Медведев там подтвердил, что на самом деле с Зеленским не о чем говорить, "Будем ждать нового президента".

России некуда спешить. Там особых результатов не требуется, кроме капитуляции. Сможет ли Зеленский пойти на капитуляцию? Я думаю, что нет. Ему это никто не простит...".

Ранее политолог Валерий Дымов сказал, что у президента Российской Федерации Владимира Путина есть сразу три причины для того, чтобы отказаться от переговоров с Украиной по поводу прекращения боевых действий на Донбассе.

"Россия всегда разорвет любой договор, который ее не удовлетворяет. Путин никогда не пойдет на переговоры, которые его не будут удовлетворять. И мы должны понимать, что у нас война, а наша нынешняя власть практически полностью удовлетворяет Путина", - заявил он.