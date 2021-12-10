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Путин должен усвоить одну вещь — Гройсман высказался о переговорах с Байденом Экс-премьер прокомментировал переговоры президентов США и России об Украине

США собрали 110 стран на онлай-саммит за демократию. Россия, Турция и Китай не приглашены. О чем говорит проведение этого саммита, рассказал в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24", экс-премьер-министр Владимир Гройсман.

"Америка непоколебима в борьбе с коррупцией, я внимательно ознакомился со стратегией борьбы с коррупцией, она учитывает и внутренние вызовы США, и внешние. То, что Америка берет на себя лидерские позиции в том, что касается отмывания грязных денег, борьбы с коррупцией, авторитарными режимами, которые используют коррупцию и теневые средства для укрепления своих позиций, в том числе подкупом правительств других стран, — это все очень хорошие новости, и я считаю, что Украина должна интегрироваться в этот процесс. Коррупция так или иначе имеет отношение к власти, управлению ресурсами, открытостью использования государственных ресурсов, и тут есть много вопросов к власти", — сказал он.

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Также Гройсман прокомментировал прошедшие переговоры президента США Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы хотим мира, но понимаем, что причина войны в Украине, которую развязала Россия, находится в России. Для себя Путин и его режим выбрал тот путь, который в конце концов привел к аннексии Крыма и оккупации территорий Украины. То, что президент Байден абсолютно четко во время разговора с Путиным сказал о том, что будет защищать территориальную целостность Украины и предостерег от дальнейших военных действий на территории Украины, а если это не будет соблюдено, то будут разрушительные санкции по отношению к России, — это очень хороший сигнал. Вторая позиция — что Путин сегодня нападает не только на Украины. Послушайте, о чем он сейчас говорит: о странах западной демократии, о блоке НАТО. Это ведь не агрессивная сила, которая нападает, а она сдерживает агрессию авторитарных режимов. Мы — часть демократического мира. Путин должен усвоить одну вещь: больше никогда в жизни Украина не будет частью России. Мы никогда не будем исповедовать те принципы, которые стоят на повестке дня в России. Мы против диктатуры, мы за свободу слова, мы за верховенство права, мы за интеграцию в европейское сообщество, за коллективную безопасность. Это должен усвоить Кремль. Кроме того, Украина не несет никакой опасности для России, они это понимают. Но за нас определять, как мы должны жить — это не их дела. И поэтому консолидация с демократическим миром имеет для нас огромное значение", — сказал он.

Напомним, 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели переговоры, в том числе и по Украине. Беседа Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским состоялась 9 декабря.

Экс-посол США в Украине Джон Хербст в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что президент США Джо Байден готов усилить санкции против России и увеличить помощь Украине.

"Байден готов подтвердить санкции и военную помощь для Украины, на мой взгляд. Возможно, даже разрешить отправку натовских войск к границам России. Я уверен в том, что обо всем этом Байден будет говорить Путину. Но, на мой взгляд, Путин пока не решил, что делать. И он будет проверять намерения Байдена. И если он посчитает, что Байден настроен серьезно, то вероятность нового военного вторжения (в Украину - ред.) уменьшается, но такая возможность все равно останется. Путин хочет удержать этот кризис еще на много недель. Мы не увидим решения этой провокации сегодня или завтра", - сказал он.