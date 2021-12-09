23:53, Вчера

Закон об олигархах: нардеп рассказала, что может произойти в Украине "Не хотят люди инвестировать в Украину"

Сегодняшняя борьба с олигархами в Украине может привести непосредственно к борьбе с большим бизнесом. Об этом сказала в эфире программы "Народ против" на телеканале "Украина 24" народный депутат Виктория Гриб.

"Если мы сегодня лишим права больших бизнесменов участвовать, например, в приватизации, то к чему это может привести? Либо к тому, что за объекты приватизации сегодня не будут давать нормальной цены, либо к тому, что к нам будут заходить так называемые "внешние инвесторы", - сказала она.

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"Но мы же прекрасно понимаем - нормальный внешний инвестор в Украину, наверное, не очень хочет сегодня заходить, правда? Очереди вообще не наблюдаем. Потому что условия у нас, извините меня, не позволяют. Не хотят люди инвестировать в Украину. Поэтому говорить о том, что это действительно настоящая борьба с олигархами, - это просто имитация. И то, что этот закон может привести к ухудшению экономической ситуации в Украине, мне кажется, что это очевидно для всех. Если будет ухудшаться экономическая ситуация, тогда и социальная будет ещё больше ухудшаться", - рассказала Виктория Гриб.

Напомним, Верховная Рада 1 июля приняла в первом чтении законопроект №5599 об ограничении влияния олигархов. Цель документа – предотвращение угроз нацбезопасности из-за чрезмерного влияния лиц, которые имеют значительный экономический и политический вес. Такие лица и обозначаются как олигархи.

Положения документа, в частности, предусматривают установление признаков, по которым лицо может быть отнесено к олигархам. Кроме того, в законопроекте говорится о создании Реестра олигархов.

Ранее основатель "Форума свободной России", оппозиционер Гарри Каспаров раскритиковал методы борьбы с олигархами в Украине.

"Я не испытываю никаких симпатий к олигархическому способу управления. Я считаю, что многие проблемы, с которыми Россия сейчас сталкивается, идут из 90-х годов, потому что власть, по сути, породила олигархов. И Украина, увы, тоже, несмотря на различия с Россией и гораздо более демократическое устройство политической жизни и общества, оказалась в плену олигархических разборок.

Насколько я знаю, то, что я читаю в прессе, указывает на то, что многие друзья Украины высказывают озабоченность тем, что и администрация президента Зеленского не сделала решительных шагов, чтобы эту олигархическую систему координат как-то реформировать", — сказал он.